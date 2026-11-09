Россия осуществляет геноцид в Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), председательствуя в понедельник в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Браже отметила, что действия России доказывают намерение уничтожить суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины, а также саму украинскую нацию и украинцев как национальную группу.

Министр иностранных дел Латвии заявила, что Россия убивает всё больше украинцев. Она сослалась на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека, согласно которым число погибших и раненых жителей Украины в 2026 году более чем в два раза превышает показатель, зарегистрированный два года назад.

Браже подчеркнула, что Россия причиняет украинцам тяжёлые телесные повреждения или серьёзный вред психическому здоровью. Она охарактеризовала ситуацию на оккупированных Россией территориях Украины как драматическую и указала, что на этих территориях по-прежнему находятся около 1,6 миллиона детей.

Министр иностранных дел Латвии сослалась на вывод Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что проводимая российским государством идеологическая обработка осуществляется на всех уровнях школьной системы. Она также подчеркнула милитаризацию детей, указав, что уже в возрасте 14 лет их готовят к борьбе против собственного народа.

Браже обратила внимание и на распространённость сексуального насилия. Она сослалась на задокументированные ООН случаи, когда женщины и девочки подвергались изнасилованиям, в том числе групповым, попыткам изнасилования и сексуальным нападениям. Самой старшей зарегистрированной пострадавшей было 82 года, а самой младшей выжившей — четыре года.

Министр иностранных дел Латвии пояснила, что Россия сознательно создаёт условия, направленные на физическое уничтожение украинцев. Она подчеркнула, что Украину ожидает пятая военная зима, а российские атаки на энергетическую инфраструктуру, больницы и гражданские здания достигли наивысшей интенсивности с начала войны.

Браже подчеркнула, что Россия принудительно перемещает украинских детей. По словам министра иностранных дел Латвии, Россия принудительно переместила в свою страну или на контролируемые ею территории 20 651 украинского ребёнка. Браже назвала это военным преступлением.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что зверства России соответствуют действиям, которыми определяется геноцид. Она добавила, что Россия не способна достичь своих целей военным путём, поэтому с помощью террора против населения пытается сделать его жизнь невыносимой.

Браже подчеркнула, что необходимо немедленно прекратить огонь в Украине, чтобы предстоящие переговоры в Абу-Даби могли быть успешными. Она напомнила, что прочного мира в Европе невозможно достичь без полноценного участия и представительства Европы.

Министр иностранных дел Латвии обратила внимание на то, что международный мир и безопасность основываются на Уставе ООН. По словам Браже, Устав ООН предусматривает, что границы нельзя изменять силой и государства не должны применять силу против других государств, а если на государство нападают, оно имеет право на самооборону.

Она подчеркнула, что в 2022 году Россия напала не только на Украину, но и на основополагающие принципы Устава ООН. Министр иностранных дел Латвии отметила, что Украина просила Совет Безопасности ООН действовать, чтобы восстановить мир и безопасность и защитить Устав ООН, однако Россия как постоянный член Совета своим правом вето блокировала любые действия. Браже подчеркнула, что Украина защищает как себя, так и Устав ООН.

Министр иностранных дел Латвии заявила, что архитектура европейской безопасности уже существует и основывается на Уставе ООН. Она отметила, что Россия нарушила каждый из основополагающих принципов этой архитектуры безопасности. Браже призвала Россию соблюдать Устав ООН и прекратить посягательства на принципы, о которых договорились все государства.

Министр иностранных дел Латвии упомянула, что Россия закрыла Черноморский зерновой коридор. По её словам, в Украине находятся миллионы тонн зерна, которые вскоре сгниют, однако из-за России зерно не доходит до миллионов голодающих людей во всём мире.

Она призвала Россию прекратить нападения на гражданское судоходство в Чёрном море, положить конец бомбардировкам и открыть коридор.

Браже также назвала серьёзной угрозой глобальной стабильности растущее технологическое сотрудничество России, Ирана и Северной Кореи, в том числе передачу и размещение беспилотных систем.

Министр иностранных дел Латвии напомнила о нарушениях воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолётами, а также о расширении российской военной инфраструктуры вблизи границ соседних государств. Она также отвергла утверждения российских официальных лиц о том, что государства — члены НАТО позволяют использовать своё воздушное пространство для атак беспилотников на Россию, назвав их откровенно ложными.

Браже призвала Россию прекратить лгать и положить конец диверсионным операциям в европейских странах и других местах. Она подчеркнула, что Совет Безопасности ООН не должен мириться с постоянной ложью, пропагандой, агрессией и нарушением принципов Совета Безопасности ООН со стороны одного из его постоянных членов. Министр иностранных дел Латвии призвала Совет действовать и потребовать от России полного и безусловного прекращения огня.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Латвия как председательствующая в ноябре страна созвала заседание по просьбе Украины в ответ на усиление российских атак на население и критическую инфраструктуру.