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Что на этой неделе будет проиходить в новом Сейме? 0 103

Политика
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первое заседание Сейма

Первое заседание 15-го Сейма. Фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии ждут, чем закончатся переговоры по формированию правительства.

Пока парламент работает в "облегченном режиме", поскольку все ждут, как и четыре года назад - в начале работы прошлого созыва парламента, - когда станут ясны контуры новой правящей коалиции. Ведь от этого зависит и распределение руководящих должностей в Сейме.

Нельзя исключить, что на следующей неделе Сейм все-таки проведет пленарное заседание и утвердит составы комиссий - после этого комиссии на своих заседаниях изберут руководство: в каждой комиссии три руководящих должности - председатель, заместитель и секретарь комиссии.

На этой же неделе спикер Сейма Эдвардс Смилтенс проведет ознакомительные встречи с послами США и Канады в Латвии.

В День Лачплесиса депутаты после участия в богослужении возложат венки на Рижском Братском кладбище.

В этот же день пройдет заседание временной мандатной комиссии.

Отметим, что на следующей неделе, 18-го ноября, в Сейме пройдет торжественное заседание, посвященную очередной годовщине независимости Латвии. Со своей первой речью в рамках спикера 15-го Сейма выступит Эдвардс Смилтенс.

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#Сейм #Латвия #независимость #парламент #дипломатия #День Лачплесиса #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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