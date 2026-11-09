Пока парламент работает в "облегченном режиме", поскольку все ждут, как и четыре года назад - в начале работы прошлого созыва парламента, - когда станут ясны контуры новой правящей коалиции. Ведь от этого зависит и распределение руководящих должностей в Сейме.

Нельзя исключить, что на следующей неделе Сейм все-таки проведет пленарное заседание и утвердит составы комиссий - после этого комиссии на своих заседаниях изберут руководство: в каждой комиссии три руководящих должности - председатель, заместитель и секретарь комиссии.

На этой же неделе спикер Сейма Эдвардс Смилтенс проведет ознакомительные встречи с послами США и Канады в Латвии.

В День Лачплесиса депутаты после участия в богослужении возложат венки на Рижском Братском кладбище.

В этот же день пройдет заседание временной мандатной комиссии.

Отметим, что на следующей неделе, 18-го ноября, в Сейме пройдет торжественное заседание, посвященную очередной годовщине независимости Латвии. Со своей первой речью в рамках спикера 15-го Сейма выступит Эдвардс Смилтенс.