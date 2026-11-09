Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш возложил значительную часть ответственности за неудачу «Нового Единства» на выборах в 15-й Сейм на бывшего главу правительства Эвику Силиню.

Политик признал, что сам поддерживал ее назначение премьер-министром, однако впоследствии разочаровался в своем решении. Об этом Кариньш рассказал в подкасте портала tv3.lv «Piķis un ģēvelis!».

«Я думал, что она освоится. Признаюсь, я ошибся»

Комментируя слабый результат «Нового Единства» на парламентских выборах, Кариньш прямо связал его с деятельностью Эвики Силини на посту премьер-министра.

«Прошу прощения, если кто-то на это обидится, но я считаю это заслугой Силини», — заявил бывший глава правительства.

При этом Кариньш напомнил, что в свое время активно поддерживал ее кандидатуру. По его словам, когда он сам возглавлял правительство, Силиня проявила себя как способный парламентский секретарь. Он по-прежнему считает ее умным и убедительным политиком.

Однако ожидания, что она сможет успешно освоиться в должности премьер-министра, по признанию Кариньша, не оправдались.

«Я думал, что она освоится на этом посту. Признаюсь, я ошибся. Теперь можно сказать, что мы все дорого за это платим», — сказал он.

«Я уже не знаю, за что выступает "Единство"»

Одной из главных причин ухудшения положения партии Кариньш считает потерю четких политических приоритетов. По его словам, в период собственного руководства правительством он уделял особое внимание преобразованию экономики, привлечению инвестиций и поддержке предприятий, способных конкурировать на международных рынках.

Однако при Силине, как считает бывший премьер, экономическое развитие перестало быть центральной темой политической повестки «Нового Единства». Вместо этого на первый план вышли другие вопросы, а политическая идентичность партии постепенно стала менее понятной избирателям.

«Если меня сегодня спрашивают, за что выступает "Единство"? Я уже не знаю, за что выступает "Единство"», — признался Кариньш.

Кариньш признал, что его оценка может быть субъективной

Бывший премьер-министр не стал отрицать, что его отношение к Силине может быть связано и с личным политическим опытом. По словам Кариньша, именно она в свое время «оттеснила его в сторону» от активной политики.

Тем не менее он убежден, что результаты выборов подтвердили опасения, которые он высказывал ранее. При этом Кариньш признал, что ответственность за неудачу партии нельзя возлагать исключительно на одного человека.

«Новое Единство» получило всего семь мест в Сейме

На выборах 3 октября 2026 года «Новое Единство» получило семь депутатских мандатов против 26 на предыдущих парламентских выборах. Это худший результат политического объединения по числу мест в Сейме.

Сама Эвика Силиня ранее заявила, что ответственность за неудовлетворительный результат должно нести все руководство партии, поскольку решения принимались совместно. Она также признала необходимость пересмотреть подходы к работе с избирателями.

Таким образом, Кариньш связывает поражение прежде всего с руководством Силини и изменением политических приоритетов, тогда как сама бывшая премьер-министр говорит о коллективной ответственности партийного руководства.