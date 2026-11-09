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Новые власти Латвии пересчитали чиновников и их зарплаты – надо резать! 2 1187

Политика
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: По сплочённой когорте нанесён мощный удар.

По сплочённой когорте нанесён мощный удар.

Каждый представитель министерств и ведомств, годами занимающий местечко в иерархии, привык, что, попав в обойму, может двигаться если не по вертикали, то параллельно. А кто же ещё обеспечивает стабильность системы? Но всё это было до прихода премьера Кулбергса.

Нынешний руководитель правительства особенно не любит бюрократию, поскольку обильно пообщался с нею в годину руководства следственными комиссиями Сейма по Rail Baltica и отоплению в Риге.

Одновременно и в политическом смысле А. Кулбергс много натерпелся от «Нового Единства», которое под разными своими названиями, без преувеличения, десятилетиями представляло себя как партию служилого сословия. Теперь этой малине пришёл конец, и простые штафирки ответят за высокомерие боссов типа Кариньша и Силини.

Надбавка к добавке

На март сего года в ЛР официально было занято 55 859 госслужащих.

В 2026 году для чиновников были установлены денежные вознаграждения с применением коэффициентов, учитывающих отраслевые показатели. Разумеется, зарплаты госслужащих не привязывали к зарплатам продавцов, но использовали, например, показатели оплаты труда в области финансов и страхования (там медиана — 2378,59 евро в месяц) или электронной связи и энергетики (1781,27 евро). Делалось это из расчёта: мол, высококвалифицированный менеджер может легко перейти из госструктуры в частную, потому будем удерживать его аналогичным окладом.

Ну и ко всему, как напоминает информационное сообщение, подписанное лично Андрисом Кулбергсом, «должностным лицам (работникам) в рамках календарного года можно выплачивать денежную премию до 50% от месячной зарплаты». Причём «ограничения не распространяются на работающих в учреждениях государственной безопасности».

К тому же 100% доплаты за сверхурочные получали те служащие, исполнение обязанностей которыми «связано с необходимостью обеспечить непрерывность труда, в том числе работающие в учреждениях государственной безопасности».

К числу специальных надбавок в Латвии относятся выплаты, связанные «с особыми рисками, специальными служебными званиями, условиями, присущими характеру должности (службы или работы), использованием служебной собаки или лошади, дипломатическим рангом, а также выслугой лет».

К общим надбавкам относятся выплаты за «выполнение дополнительных обязанностей, сверхурочную работу и значительный вклад в достижение стратегических целей соответствующего учреждения». Кроме того, существуют и «другие виды общих надбавок, предоставляемых при соблюдении определённых условий», которые не являются фиксированными и могут меняться.

Премии ушли на войну

В общем, можно было жить, рассчитывая финансовый план на долгие годы. К примеру, брать престижную недвижимость в ипотеку и дорогие автомобили в лизинг. Долговые обязательства чиновников росли как на дрожжах — достаточно просмотреть их должностные декларации, где стотысячные кредиты — это норма жизни. Авось с премий расплатимся — рассчитывали все эти люди. Но надежды служивых, как говорят, оборвала война.

«В данный момент, чтобы обеспечить выполнение задач приоритета государственного бюджета „Безопасность“, а также учитывая темпы роста расходов на заработную плату в публичном и частном секторах, в том числе в государственных учреждениях и учреждениях самоуправлений, необходима консолидация расходов, что среди прочего включает пересмотр размеров…»

Мотивация премьера: вы и так неплохо пожили, пора и честь знать. Согласно данным Центрального статистического управления, средняя заработная плата в государственном управлении в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросла с 1975 до 2103 евро (до уплаты налогов). Для сравнения: в целом по народному хозяйству средняя заработная плата брутто выросла с 1685 до 1815 евро.

Надо быть ближе к народу!

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#Латвия #зарплаты #безопасность #бюджет #премии #Rail Baltica #бюрократия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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