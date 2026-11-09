В конце 2025 года в Латвии насчитывалось 18 635 постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран. Больше всего таких разрешений было у граждан России — 10 905. Следом идут граждане Украины и Беларуси, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

Граждане России составляют самую многочисленную группу иностранцев из третьих стран, которым в Латвии выданы постоянные виды на жительство. На конец 2025 года у них было 10 905 таких разрешений.

Об этом свидетельствует информация Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), сообщает агентство LETA.

На какие страны приходится больше всего постоянных ВНЖ?

По данным УДГМ, на конец прошлого года количество постоянных видов на жительство распределялось следующим образом:

Гражданство Количество постоянных ВНЖ Россия 10 905 Украина 2 710 Беларусь 1 825 Другие третьи страны 3 195 Всего 18 635

Таким образом, на граждан России приходится около 58,5% всех постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран.

Доля граждан Украины составляет приблизительно 14,5%, а Беларуси — 9,8%.

В совокупности граждане трех стран имеют 15 440 постоянных видов на жительство — это около 82,9% общего количества.

Сколько постоянных ВНЖ выдано гражданам других стран?

В общей сложности на конец 2025 года в Латвии насчитывалось 18 635 постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран.

За вычетом граждан России, Украины и Беларуси на граждан остальных государств приходится 3195 разрешений, или около 17,1%.

В опубликованных данных не приводится подробное распределение этой группы по отдельным странам.