Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почти 60% постоянных ВНЖ для граждан третьих стран в Латвии приходятся на россиян 1 509

Политика
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: российский паспорт

В конце 2025 года в Латвии насчитывалось 18 635 постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран. Больше всего таких разрешений было у граждан России — 10 905. Следом идут граждане Украины и Беларуси, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

Граждане России составляют самую многочисленную группу иностранцев из третьих стран, которым в Латвии выданы постоянные виды на жительство. На конец 2025 года у них было 10 905 таких разрешений.

Об этом свидетельствует информация Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), сообщает агентство LETA.

На какие страны приходится больше всего постоянных ВНЖ?

По данным УДГМ, на конец прошлого года количество постоянных видов на жительство распределялось следующим образом:

Гражданство Количество постоянных ВНЖ
Россия 10 905
Украина 2 710
Беларусь 1 825
Другие третьи страны 3 195
Всего 18 635

Таким образом, на граждан России приходится около 58,5% всех постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран.

Доля граждан Украины составляет приблизительно 14,5%, а Беларуси — 9,8%.

В совокупности граждане трех стран имеют 15 440 постоянных видов на жительство — это около 82,9% общего количества.

Сколько постоянных ВНЖ выдано гражданам других стран?

В общей сложности на конец 2025 года в Латвии насчитывалось 18 635 постоянных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран.

За вычетом граждан России, Украины и Беларуси на граждан остальных государств приходится 3195 разрешений, или около 17,1%.

В опубликованных данных не приводится подробное распределение этой группы по отдельным странам.

×
#гражданство #Украина #ВНЖ #Латвия #миграция #Беларусь #Россия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кулбергс с сыном
Изображение к статье: Заседание комиссии Сейма
Изображение к статье: Иварс Калвиньш
Изображение к статье: Расстрел в Кракове

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Байба Браже
Политика
6
Изображение к статье: афганские дети
Наша Латвия
Изображение к статье: Сергей Муливанов
В мире
3
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма
Политика
3
Изображение к статье: карта Латвии
Политика
4
Изображение к статье: Браже
Политика
9
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
6
Изображение к статье: афганские дети
Наша Латвия
Изображение к статье: Сергей Муливанов
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео