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В новом Сейме уже начались первые «разборки» 5 1383

Политика
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Пагор

Андрей Пагор.

Депутата могут наказать за использование в стенах парламента русского языка.

Такого в новейшей истории латвийского парламентаризма еще не было - уже через неделю после начала работы Сейма нового созыва временная комиссия по мандатам, заявлениям и этике рассмотрит дело о нарушении депутатом Андреем Пагором ("Суверенная власть-Младолатыши") Закона о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis).

Напомним: депутат еще до официального вступления в должность, то есть до дачи торжественного обещания, прямо из зала парламента записал для социальных сетей видео, в котором на русском языке рассказал о том, что в данный момент происходит в Сейме.

На эту запись на русском языке вскоре отреагировали спикер Сейма Эдвардс Смилтенс и вице-спикер Инара Мурниеце, которые напомнили, что теперь Kārtības rullis запрещает в стенах Сейма в общении с другими депутатами и жителями Латвии использовать иной язык, кроме государственного. Таким образом, Пагор нарушил Регламент. И вот соответствующее заявление от Смилтенса и Мурниеце мандатная комиссия и рассмотрит в эту среду, 11-го ноября.

Пагор может отделаться предупреждением, а если не повезет, то запретом посещать одно или более заседание, что приведет к снижению оклада - минус 20 процентов за каждое пропущенное заседание.

Отметим, что требование к депутатам и работникам парламента использовать в Сейме только госязык было введено прошлым парламентом.

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#русский язык #Сейм #Латвия #парламент #политика
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Эдуард Эльдаров
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