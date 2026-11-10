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«Больше мы не можем» - Латвия может заморозить проект Rail Baltica 10 2760

Политика
Дата публикации: 10.11.2026
LETA
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Латвия может приостановить строительство Rail Baltica, если не найдёт денег на продолжение проекта. Такую возможность допустил бывший премьер-министр Марис Кучинскис, представляющий «Объединённый список».

По его словам, государство не готово бесконечно увеличивать расходы на железную дорогу в ущерб другим сферам.

«Если мы не можем себе этого позволить, существует возможность заморозить проект. Такая возможность есть, не стану скрывать», - заявил Кучинскис в интервью агентству LETA, отвечая на вопрос о недостаточном финансировании со стороны Евросоюза.

По расчётам Министерства сообщения и Министерства финансов, Латвия может выделять на Rail Baltica около 150 млн евро ежегодно. Если учесть дополнительные расходы, сумма вырастет до 200 млн евро. Больше денег государство, по оценке Кучинскиса, найти не сможет. «Больше мы не можем», - подчеркнул он.

При нынешних условиях софинансирования ЕС покрывает 85% расходов, а латвийская доля составляет 15%. Это позволило бы направлять на строительство примерно миллиард евро в год. Однако даже при таком финансировании необходимые средства удастся собрать лишь к 2041 году.

Ради железной дороги не хотят повышать налоги

Кучинскис выступил против того, чтобы искать дополнительные деньги на проект за счёт повышения НДС или перенаправления на Rail Baltica других европейских фондов. По его мнению, нельзя оставлять без финансирования автомобильные дороги, школы и другие государственные проекты ради одной железнодорожной магистрали.

Он также раскритиковал последовательность реализации проекта. По словам бывшего премьера, строительство начали не с самых необходимых участков, а с дорогостоящих объектов.

«Наша проблема в том, что мы начали не с того конца - со сваи, аэропорта и вокзала», - заявил Кучинскис.

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#налоги #Латвия #транспорт #строительство #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #Евросоюз
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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