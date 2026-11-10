После долгой паузы глава правительства заговорил , да еще как! Вероятно, скоро последуют и практические шаги.

Больше месяца после выборов Андрис Кулбергс не предпринимал никаких шагов - ни в деле формирования нового правительства, ни в подготовке конкретного и четкого плана перемен, о необходимости которого премьер говорил и до выборов и, особенно, после них.

Но, кажется, затянувшаяся пауза закончилась и теперь Кулбергс готов активизироваться. Назовем пять "сюрпризов", которые в самое ближайшее время следует ожидать от нового-старого премьера.

Первое. Еще до конца этой недели Кулбергс может озвучить модель правительства и назвать дату продолжения переговоров с потенциальным партнером по власти - скорее всего, это будет понедельник, 16-го ноября.

Второй сюрприз - во время переговоров в ближайший понедельник Кулбергс может представить уже более конкретный, структурированный план перемен, который будет включать в себя и непопулярные меры в виде пересмотра пособий и других видов помощи населения, а также - меры жесткой экономии в госуправлении.

Третий сюрприз - Кулбергс под давлением радикальных сил все-таки решится на блокировку транзита российского зерна со следующего года. Одновременно в бюджетный пакет будет внесен законопроект, запрещающий заключение новых договоров с трейдерами на транзит российского зерна через Латвию.

Четвертый сюрприз - состав будущего Кабинета Министров будет озвучен 16-17 ноября, а само новое правительство будет утверждено Сеймом 19-го или 20-го ноября, если все пойдет по плану.

Пятый сюрприз - депутаты Сейма от Объединенного списка могут внести проект декларации парламента о приоритетах 15-го Сейма. В числе приоритетов и ежегодная оптимизация расходов бюджета вплоть до 2030-го года.