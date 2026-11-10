Итак, вчера, спустя более месяца после выборов, Андрис Кулбергс начал уже официальные переговоры по формированию правительства или точнее — второй раунд. Первый раунд, еще до получения номинации от президента, Кулбергс провел две недели назад.

Вчера Кулбергс в сопровождении руководителей партий, входящих в Объединенный список (Улдис Сескс, Эдгарс Таварс и Эдвардс Смилтенс), сперва общался с лидерами «Нового Единства», затем — с представителями партии «Прогрессивные», а ближе к вечеру — с политиками Национального объединения.

По слухам, Кулбергс и значительная часть его соратников склоняются к тому, чтобы оставить «Новое Единство» в оппозиции, исполняя тем самым волю избирателей, и создать коалицию «на двоих» – то есть Объединенный список и Нацобъединение, что дает в сумме 51 голос в Сейме из 100.

Это минимальный перевес, а значит Кулбергсу и Ко нужно будет договариваться о сотрудничестве с еще одной политической силой — скорее всего, с партией «Латвия на первом месте».

Кулбергс все еще не теряет надежды сформировать правительство до госпраздника 18-го ноября, а стало быть ждать развязки осталось уже недолго.

Сегодня Андрис Кулбергс проведет пресс-конференцию, в которой познакомит латвийцев с печальной финансовой ситуацией и предложит варианты оживления экономики. Вместе с ним в пресс-конференции примут участие и госконтролер Эдгар Корчагин, и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Как сообщал bb.lv, ведомство Корчагина уже поделилось своими соображениями по поводу сокращения расходов Латвии. В свою очередь Казакса, похоже, позвали, чтобы он дал аналитическое обоснование политическому решению потуже затянуть пояса жителей Латвии.

Отметим, что только в бюджете-2027 нужно будет сократить расходы более чем на полмиллиарда евро! Резать бюджетные расходы придется и в последующие годы. Если, конечно, Латвию не постигнет экономическое чудо.