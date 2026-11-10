Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двое в лодке, не считая… Начались официальные консультации по дележу власти в Латвии 3 1384

Политика
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс держит паузу.

Андрис Кулбергс держит паузу.

ФОТО: LETA

Итак, вчера, спустя более месяца после выборов, Андрис Кулбергс начал уже официальные переговоры по формированию правительства или точнее — второй раунд. Первый раунд, еще до получения номинации от президента, Кулбергс провел две недели назад.

Вчера Кулбергс в сопровождении руководителей партий, входящих в Объединенный список (Улдис Сескс, Эдгарс Таварс и Эдвардс Смилтенс), сперва общался с лидерами «Нового Единства», затем — с представителями партии «Прогрессивные», а ближе к вечеру — с политиками Национального объединения.

По слухам, Кулбергс и значительная часть его соратников склоняются к тому, чтобы оставить «Новое Единство» в оппозиции, исполняя тем самым волю избирателей, и создать коалицию «на двоих» – то есть Объединенный список и Нацобъединение, что дает в сумме 51 голос в Сейме из 100.

Это минимальный перевес, а значит Кулбергсу и Ко нужно будет договариваться о сотрудничестве с еще одной политической силой — скорее всего, с партией «Латвия на первом месте».

Кулбергс все еще не теряет надежды сформировать правительство до госпраздника 18-го ноября, а стало быть ждать развязки осталось уже недолго.

Сегодня Андрис Кулбергс проведет пресс-конференцию, в которой познакомит латвийцев с печальной финансовой ситуацией и предложит варианты оживления экономики. Вместе с ним в пресс-конференции примут участие и госконтролер Эдгар Корчагин, и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Как сообщал bb.lv, ведомство Корчагина уже поделилось своими соображениями по поводу сокращения расходов Латвии. В свою очередь Казакса, похоже, позвали, чтобы он дал аналитическое обоснование политическому решению потуже затянуть пояса жителей Латвии.

Отметим, что только в бюджете-2027 нужно будет сократить расходы более чем на полмиллиарда евро! Резать бюджетные расходы придется и в последующие годы. Если, конечно, Латвию не постигнет экономическое чудо.

×
#Латвия #бюджет #коалиция #новое единство #прогрессивные
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: российский паспорт
Изображение к статье: Кариньш и Силиня
Изображение к статье: По сплочённой когорте нанесён мощный удар. Эксклюзив!
Изображение к статье: Плакат участников акции протеста Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс
Политика
6
Изображение к статье: Рижская дума обновилась. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кулбергс
Политика
3
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: календарь
Наша Латвия
Изображение к статье: Строительство
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс
Политика
6
Изображение к статье: Рижская дума обновилась. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кулбергс
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео