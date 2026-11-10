После выборов нынешний и будущий премьер Андрис Кулбергс за закрытыми дверями знакомил потенциальных партнеров по будущему правительству с реальной ситуацией с бюджетом страны. И вот настал черед и остальным латвийцам узнать, в каком финансовом положении оказалась страна.

Сегодня на специально созванной пресс-конференции Кулбергс долго демонстрировал журналистам графики, из которых явно вытекало одно - банкет за чужой счет заканчивается и скоро придется платить по счетам, а главное - затягивать пояса, поскольку в долг скоро или не будут давать, или будут давать на неподъемных для латвийской экономики условиях.

Итак, внешний долг превышает уже 20 миллиардов евро, причем мы готовимся занимать и дальше, а это значит, что уже к 2029-му году внешний долг достигнет 54% от ВВП! Кулбергс подчеркнул, что резкий рост госдолга начался с периода ковида, то есть с 2020-го года, когда экономика в силу известных причин фактически остановилась и нужно было выплачивать пособия и дотации, в том числе в рамках, как мы помним, так называемых "вертолетных денег".

Ковид, разумеется, был и у наших соседей, вот только они имеющимися финансовыми ресурсами распорядились умнее и эффективнее. В результаты мы сегодня отстаем от Эстонии и, особенно, от Литвы по всем показателям - и по реальному приросту экономики, и по количеству рабочих мест и занятости, и по производительности труда, и по доходам в бюджет...

Да, рост ВВП за 10 лет у Латвии внушительный - 69 процентов! Однако он главным образом достигнут за счет дороговизны жизни. Реальный же рост - всего 15 процентов. Более того, этот рост дал казне всего 3,8 миллиардов евро.

Краткий вывод Кулбергса на пресс-конференции: дальше так жить нельзя! Нужно прекращать плодить долги, пора начинать эффективнее работать, менять систему занятости и... придется затягивать пояса - премьер заявил, что уже при составлении бюджета на следующий год необходимо найти возможность сократить доходы на 600 миллионов! Иначе не удастся профинансировать уже те расходы, которые были одобрены предыдущими правительствами, в том числе и предвыборным правительством самого Кулбергса.