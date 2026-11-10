Американская и европейская делегации в Абу-Даби, проведя консультации вместе с представителями Киева перед началом украинско-российских переговоров, договорились о ревизии механизмов безопасности на континенте с целью снизить напряженность между Россией и НАТО.

В Вашингтоне считают, что корректировки с учетом пожеланий России позволят приблизиться к мирной договоренности по Украине и обеспечению послевоенной стабильности. В Европе опасаются дать Москве шанс диктовать свои условия в регионе, где она пытается восстановить влияние, потерянное после холодной войны.

Украина и ее европейские партнеры согласились с США в том, что «крайне важно» решить «вопросы безопасности в послевоенный период» и снизить «риск конфликта» в регионе, говорится в практически идентичных заявлениях, опубликованных Европейским советом и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

«Общая цель заключается в разработке практической и взаимоусиливающей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст доверие, необходимое для достижения урегулирования путем переговоров, — говорится в заявлениях. – Уделив главное внимание установлению прочного мира, стороны рассмотрели вопрос о том, как использовать существующие европейские институты и соглашения в области безопасности после завершения войны в Украине».

Дискуссия на встрече представителей США, Европы и Украины носила содержательный характер, а настроения были позитивными, сказали Politico два знакомых с ее ходом чиновника. Правда, остается неясной последовательность действий, отмечает издание: станет ли соглашение о европейской безопасности частью договоренности о прекращении войны в Украине или оно будет заключено позже.

При этом НАТО по-прежнему будет играть центральную роль в европейской обороне, а страны сохранят право на самостоятельное принятие решений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«США как при республиканских, так и при демократических администрациях десятилетиями подчеркивали, что в вопросах безопасности в Европе у России должно быть право голоса, но не вето, — отмечает Эндрю Вайс, бывший сотрудник администрации по вопросам национальной безопасности и эксперт по России в Центре Карнеги за международный мир. – Неудивительно, что украинцы и европейцы глубоко обеспокоены тем, что за их спиной могут заключаться какие-то сделки», пишет The Moscow Times.