Государственное агентство социального страхования (ГАС) планирует потратить около 20,7 миллиона евро на доставку пенсий, пособий и компенсаций наличными. При этом с 2005 года в подобных закупках фактически участвовал только один претендент. Несмотря на риск подорожания услуги, закупку решили не менять.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на доклад Министерства благосостояния Латвии, который правительство рассмотрело во вторник, 10 ноября.

Почти 21 миллион евро на пять лет

Предполагаемая стоимость договора на доставку пенсий и других социальных выплат составляет 20,69 миллиона евро. Срок его действия — от 55 до 60 месяцев, то есть почти пять лет.

Речь идёт о выплатах наличными с доставкой непосредственно по месту жительства получателей, а также о выдаче денег в пунктах, определённых поставщиком услуги.

Такая система особенно важна для пожилых людей, которые не пользуются банковскими счетами или предпочитают получать пенсию наличными.

Один претендент на протяжении двух десятилетий

ГАС обращает внимание на крайне ограниченную конкуренцию в этой сфере.

По данным агентства, начиная с 2005 года в закупках услуг по доставке пенсий фактически участвовал только один претендент.

Это связано со специфическими требованиями к исполнителю. Он должен обеспечивать широкую сеть пунктов выдачи денег по всей Латвии, единую стоимость доставки пенсий, безопасность наличных средств и возможность контролировать каждую операцию.

Такие условия существенно ограничивают число компаний, способных предоставлять услугу на государственном уровне.

Риск подорожания есть, но закупку сохранят

Министерство благосостояния включило доставку пенсий в число закупок с существенным риском увеличения стоимости.

Тем не менее отказываться от неё или менять условия пока не планируется.

По итогам проверки ведомство решило продолжить закупку без изменений, поскольку необходимо обеспечить бесперебойное получение пенсий и пособий наличными.

Всего министерство и подведомственные учреждения пересмотрели 37 государственных закупок общей стоимостью около 43,74 миллиона евро без НДС.

В семи случаях был выявлен существенный риск подорожания, однако закупка услуг по доставке социальных выплат остаётся самой крупной по предполагаемой стоимости.

При этом сумма в 20,69 миллиона евро — это предварительная стоимость многолетнего договора, а не расходы на один год. Она также не означает, что именно столько государство уже заплатило исполнителю.