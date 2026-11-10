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Проекту Rail Baltica может прийти конец? Кулбергс продолжает резать правду-матку 1 397

Политика
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на пресс-конференции

Андрис Кулбергс на пресс-конференции

Без гарантий от Еврокомиссии продолжать реализацию проекта века будет невозможно.

Сегодня на пресс-конференции, посвященной финансовой ситуации в стране, Андрис Кулбергс откровенно рассказал и о перспективах реализации Rail Baltica.

Он сообщил, что для того, чтобы построить и запустить в эксплуатацию даже самый экономный вариант железной дороги, необходимо ежегодно тратить из латвийского бюджета, то есть из кармана налогоплательщиков, 220 миллионов евро. Но и тогда эту железную дорогу удастся построить не раньше 2034-го года.

Впрочем, и этих денег будет недостаточно без соответствующего финансирования из Евросоюза. "Я скажу честно: без гарантированного финансирования Евросоюза мы продолжать этот проект не сможем!" - отрезал Кулбергс и сообщил, что уже завтра премьер отправляется на евросоюзовский саммит в Дублине, где собирается снова поставить вопрос о гарантиях финансирования Rail Baltica из бюджета ЕС.

Как сообщал bb.lv, Латвия может приостановить строительство Rail Baltica, если не найдёт денег на продолжение проекта. Такую возможность допустил бывший премьер-министр Марис Кучинскис, представляющий «Объединённый список».

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#саммит #налоги #Латвия #бюджет #Еврокомиссия #финансирование #Rail Baltica #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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