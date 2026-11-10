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Резать, сокращать и забыть о предвыборных обещаниях: премьер Латвии предупреждает о жестких мерах 1 471

Политика
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Подпишутся ли потенциальные партнеры по правительству под планом жестких мер Кулбергса? Скоро узнаем.

Сегодня на пресс-конференции премьер Андрис Кулбергс, госконтролер Эдгарс Корчагинс и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс не только проинформировали общественность о плачевной финансовой ситуации, но и обозначили некоторые из жестких, непопулярных мер, которые могут быть приняты или точнее - которые Кулбергс и его политическая сила Объединенный список может предложить партнерам по новому правительству поддержать.

Очевидно, что для реализации всех этих мер Кулбергсу и Ко необходимо иметь в Сейме большинство, значительное большинство.

Итак, какие же меры могут быть предприняты для стабилизации финансовой ситуации? Насколько можно понять, планируется:

  • сократить административные расходы, включая закупки,

  • урезать премиальный и отпускной фонд в госуправлении,

  • сократить число работников общественного сектора (главным образом - в госуправлении).

Госконтролер напомнил, что на счетах ряда госпредприятий скопились весьма значительные суммы - если эти деньги не нужны на обеспечение деятельности госкомпании и не нужны для инвестирования, то, убежден госконтролер, пора их зачислить в госбюджет.

Кулбергс фактически обратился к потенциальным партнерам по новому правительству с призывом отказаться от ряда щедрых предвыборных обещаний, поскольку на их реализацию денег нет и в ближайшее время не будет.

Премьер намерен и вести диалог и, к примеру, с учителями, пытаясь убедить их в необходимости часть обещаний перенести на более поздний срок из-за острой нехватки финансов.

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#премьер #бюджет #госуправление #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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