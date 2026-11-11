Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) призывает премьер-министра Андриса Кулбергса воздержаться от обобщающих обвинений в адрес СМИ во введении общества в заблуждение и манипулировании общественным мнением, сообщили агентству ЛЕТА в ассоциации.

Во вторник Кулбергс представил журналистам план по улучшению ситуации с государственным бюджетом и экономикой. Позже в социальных сетях он выразил недовольство заголовком новости на эту тему, подготовленной Латвийским общественным СМИ. Он указал, что заголовки новостей вводят в заблуждение, и обратился к своим подписчикам в соцсети "X": "Если хотите из прямого источника знать, что происходит на самом деле, то следите за моими ежедневными отчетами и не позволяйте себя обманывать".

При этом, как подчеркивает ЛАЖ, премьер-министр противопоставляет свою политическую коммуникацию независимой журналистике и необоснованно представляет свои сообщения как более достоверные.

ЛАЖ отмечает, что в своей публикации в социальной сети "X" Кулбергс называет заголовки новостей "ошибочными, искаженными, ложными" и упрекает СМИ в манипулировании общественным мнением. В то же время в тексте публикации он не называет конкретные заголовки, не объясняет, какие факты являются ложными, и не предоставляет доказательств своим обвинениям.

"Такие упреки дискредитируют работу журналистов, не давая обществу возможности проверить их обоснованность", - считает ассоциация.

ЛАЖ также подчеркивает, что должность премьер-министра никому не дает полномочий на владение истиной в последней инстанции. В ассоциации отмечают, что политики являются заинтересованными участниками политического процесса: они защищают свои программы, решения и партийные позиции, а также стремятся сохранить поддержку избирателей. Эти интересы могут совпадать с интересами общества, но не являются автоматически идентичными. Поэтому заявления политиков должны проверяться независимо от занимаемой ими должности, подчеркивает ЛАЖ.

В ассоциации также считают, что отчеты премьер-министра могут предоставлять полезную информацию, однако в них он сам выбирает темы, акценты и то, о чем не упоминать. Задача журналистов - проверять документы и данные, сравнивать обещания с делами, задавать уточняющие вопросы и раскрывать то, что должностные лица не хотят подчеркивать.

Члены ассоциации считают, что серьезность проблем государственных финансов только увеличивает необходимость в независимой проверке. ЛАЖ отмечает, что общество должно знать, на каких расчетах основаны предложения правительства, каковы альтернативы и как жители покроют издержки принимаемых решений. "СМИ не обязаны перенимать объяснения правительства или представлять предложенное им решение как единственно возможное", - подчеркивается в заявлении ассоциации, представляющей журналистов.

ЛАЖ также указывает, что дискредитация независимых СМИ является тревожным сигналом для демократии. Исследования института "V-Dem" показывают, что свобода слова - одна из первых сфер, на которую направлены атаки при ослаблении демократии, а цензура СМИ является распространенным инструментом укрепления власти. Утверждения о том, что независимым СМИ нельзя доверять, могут помочь создать оправдание для ограничения их работы, заявляют в ассоциации.

В то же время в ассоциации отмечают, что СМИ тоже могут ошибаться и ошибки необходимо исправлять. Заголовки должны соответствовать содержанию публикаций, а журналисты должны сохранять существенный контекст. ЛАЖ считает, что если премьер-министр обнаружил ложную информацию, он должен назвать конкретную публикацию, указать на ошибку и предоставить проверяемые факты. Недовольство акцентом новости само по себе не доказывает манипуляцию, подчеркивают в ассоциации.

ЛАЖ призывает премьер-министра обосновать выдвинутые обвинения или отозвать их, воздержаться от обобщающей дискредитации СМИ и отвечать на вопросы журналистов по существу. Общество имеет право получать независимо проверенную информацию о работе правительства. В свою очередь, глава правительства обязан отчитываться, но не имеет привилегии единолично определять, что есть истина, подчеркивают в ассоциации.

В свою очередь, Кулбергс через своих представителей по связям с общественностью заявил агентству ЛЕТА, что журналисты имеют право анализировать его высказывания, задавать критические вопросы и выражать свою интерпретацию, но у него, в свою очередь, есть "право и обязанность" объяснять, что он имел в виду и каков был контекст его высказываний.

"В своих публикациях в социальных сетях я выразил мнение о том, как было отражено сказанное мной. Я обратил внимание на то, что заголовки новостей не всегда полностью отражают содержание публикации и иногда могут создавать неполное представление о самом послании", - убежден в своей правоте политик.

Кулбергс пояснил, что призвал общество следить за его личной коммуникацией, поскольку он сам может наиболее точно объяснить смысл своих заявлений. В данном конкретном случае его задели выбранные СМИ акценты при освещении его презентации о финансовой ситуации в стране. В частности, премьер-министр хотел, чтобы внимание было уделено "общей картине ситуации", а не "отдельным аспектам", которые вызывают "ненужное беспокойство у части общества".