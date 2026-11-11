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Депутата Сейма наказали за русский язык: видео в TikTok обернулось предупреждением 3 480

Политика
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Предупреждение за видеоролик на русском языке, записанный из зала парламентских заседаний.

Депутат Сейма Латвии Андрей Пагор получил письменное предупреждение за видеоролик на русском языке, записанный из зала парламентских заседаний.

Сам парламентарий не признал нарушения и заявил, что на момент публикации видео ещё не принёс депутатскую присягу. Однако большинство членов парламентской комиссии сочли его действия нарушением депутатской этики.

В среду, 11 ноября, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила вынести депутату Андрею Пагору (SV/AJ) письменное предупреждение за общение на русском языке из зала заседаний парламента, сообщает агентство LETA.

Решение комиссии будет объявлено на заседании Сейма и опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Что произошло?

В первый рабочий день Сейма 15-го созыва Андрей Пагор опубликовал в TikTok видеоролик, в котором на русском языке рассказал о повестке первого парламентского заседания.

В тот же день он вместе с остальными депутатами принёс торжественную присягу и получил депутатские полномочия.

Позднее видео исчезло из аккаунта политика, однако его копии продолжили распространяться в социальных сетях.

С заявлением о возможном нарушении депутатской этики выступили председатель Сейма Эдвардс Смилтенс и другие члены президиума парламента.

Почему русский язык стал причиной разбирательства?

Заместитель председателя Сейма Инара Мурниеце напомнила, что статус латышского языка в работе парламента закреплён статьёй 21 Конституции Латвии.

Кроме того, значение государственного языка подчёркивается в торжественном обещании депутата.

Мурниеце также сослалась на изменения в регламенте Сейма, предусматривающие использование государственного языка депутатами при общении друг с другом и с обществом в помещениях парламента.

По её словам, парламентарии не должны допускать действий, способных поставить под сомнение значение латышского языка.

Депутат не признал нарушения

Андрей Пагор отверг претензии президиума и заявил, что оснований для возбуждения дела о нарушении этики не существует.

Он привёл несколько аргументов.

Во-первых, по его мнению, президиум Сейма не имел права подавать подобное заявление, поскольку регламент предусматривает такую возможность для отдельных депутатов, депутатских групп и фракций.

Во-вторых, политик оспорил правомерность рассмотрения вопроса временной комиссией.

Наконец, Пагор подчеркнул, что на момент публикации видеоролика ещё не являлся полноправным депутатом, поскольку не успел принести торжественную присягу.

Парламентарий также обвинил президиум в том, что тот ввёл общественность и СМИ в заблуждение, не разобравшись в обстоятельствах дела.

По словам Пагора, он никогда не ставил под сомнение значение латышского языка и всегда относился к нему с уважением.

Юристы Сейма не согласились с его доводами

Руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере отвергла аргументы депутата.

Она пояснила, что члены президиума одновременно являются депутатами парламента, а потому имеют право инициировать рассмотрение вопроса о нарушении этики.

Мейстере также указала, что временная комиссия действует до формирования постоянной и обладает необходимыми полномочиями для оценки поведения депутатов.

Таким образом, юридических препятствий для рассмотрения дела комиссия не усмотрела.

Предлагали даже отстранить от заседания

В ходе обсуждения депутат Атис Швинка выразил сожаление, что не услышал от Пагора ни извинений, ни признания ошибки.

По словам Швинки, вместо этого парламентарий сосредоточился на юридических аргументах и обстоятельствах публикации видеоролика.

Инара Мурниеце поддержала эту оценку и предложила более строгое наказание — исключить Пагора из участия в одном заседании Сейма.

Однако среди членов комиссии единого мнения о мере наказания не было.

Швинка предложил письменное предупреждение, Дана Шлесере выступила за устное, а Наурис Пунтулис поддержал вариант письменного предупреждения.

Эдмундс Юревицс предложил не только вынести письменное предупреждение, но и объявить о нём на заседании Сейма, а также опубликовать решение комиссии в официальном издании.

Именно этот вариант в итоге получил поддержку большинства.

Как голосовали депутаты?

За возбуждение дела о нарушении депутатской этики проголосовали пять членов комиссии: Инга Приеде, Дана Шлесере, Атис Швинка, Наурис Пунтулис и Эдмундс Юревицс.

Против выступил Алексей Игнатьев (SV/AJ), предложивший дождаться формирования постоянной комиссии из 12 членов.

При голосовании по вопросу о наличии нарушения те же пять депутатов поддержали соответствующее решение, а Игнатьев воздержался.

В результате Андрей Пагор получил письменное предупреждение. Более строгое наказание в виде отстранения от одного заседания Сейма комиссия не поддержала.

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#русский язык #TikTok
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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