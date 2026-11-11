Депутат Сейма Латвии Андрей Пагор получил письменное предупреждение за видеоролик на русском языке, записанный из зала парламентских заседаний.

Сам парламентарий не признал нарушения и заявил, что на момент публикации видео ещё не принёс депутатскую присягу. Однако большинство членов парламентской комиссии сочли его действия нарушением депутатской этики.

В среду, 11 ноября, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила вынести депутату Андрею Пагору (SV/AJ) письменное предупреждение за общение на русском языке из зала заседаний парламента, сообщает агентство LETA.

Решение комиссии будет объявлено на заседании Сейма и опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Что произошло?

В первый рабочий день Сейма 15-го созыва Андрей Пагор опубликовал в TikTok видеоролик, в котором на русском языке рассказал о повестке первого парламентского заседания.

В тот же день он вместе с остальными депутатами принёс торжественную присягу и получил депутатские полномочия.

Позднее видео исчезло из аккаунта политика, однако его копии продолжили распространяться в социальных сетях.

С заявлением о возможном нарушении депутатской этики выступили председатель Сейма Эдвардс Смилтенс и другие члены президиума парламента.

Почему русский язык стал причиной разбирательства?

Заместитель председателя Сейма Инара Мурниеце напомнила, что статус латышского языка в работе парламента закреплён статьёй 21 Конституции Латвии.

Кроме того, значение государственного языка подчёркивается в торжественном обещании депутата.

Мурниеце также сослалась на изменения в регламенте Сейма, предусматривающие использование государственного языка депутатами при общении друг с другом и с обществом в помещениях парламента.

По её словам, парламентарии не должны допускать действий, способных поставить под сомнение значение латышского языка.

Депутат не признал нарушения

Андрей Пагор отверг претензии президиума и заявил, что оснований для возбуждения дела о нарушении этики не существует.

Он привёл несколько аргументов.

Во-первых, по его мнению, президиум Сейма не имел права подавать подобное заявление, поскольку регламент предусматривает такую возможность для отдельных депутатов, депутатских групп и фракций.

Во-вторых, политик оспорил правомерность рассмотрения вопроса временной комиссией.

Наконец, Пагор подчеркнул, что на момент публикации видеоролика ещё не являлся полноправным депутатом, поскольку не успел принести торжественную присягу.

Парламентарий также обвинил президиум в том, что тот ввёл общественность и СМИ в заблуждение, не разобравшись в обстоятельствах дела.

По словам Пагора, он никогда не ставил под сомнение значение латышского языка и всегда относился к нему с уважением.

Юристы Сейма не согласились с его доводами

Руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере отвергла аргументы депутата.

Она пояснила, что члены президиума одновременно являются депутатами парламента, а потому имеют право инициировать рассмотрение вопроса о нарушении этики.

Мейстере также указала, что временная комиссия действует до формирования постоянной и обладает необходимыми полномочиями для оценки поведения депутатов.

Таким образом, юридических препятствий для рассмотрения дела комиссия не усмотрела.

Предлагали даже отстранить от заседания

В ходе обсуждения депутат Атис Швинка выразил сожаление, что не услышал от Пагора ни извинений, ни признания ошибки.

По словам Швинки, вместо этого парламентарий сосредоточился на юридических аргументах и обстоятельствах публикации видеоролика.

Инара Мурниеце поддержала эту оценку и предложила более строгое наказание — исключить Пагора из участия в одном заседании Сейма.

Однако среди членов комиссии единого мнения о мере наказания не было.

Швинка предложил письменное предупреждение, Дана Шлесере выступила за устное, а Наурис Пунтулис поддержал вариант письменного предупреждения.

Эдмундс Юревицс предложил не только вынести письменное предупреждение, но и объявить о нём на заседании Сейма, а также опубликовать решение комиссии в официальном издании.

Именно этот вариант в итоге получил поддержку большинства.

Как голосовали депутаты?

За возбуждение дела о нарушении депутатской этики проголосовали пять членов комиссии: Инга Приеде, Дана Шлесере, Атис Швинка, Наурис Пунтулис и Эдмундс Юревицс.

Против выступил Алексей Игнатьев (SV/AJ), предложивший дождаться формирования постоянной комиссии из 12 членов.

При голосовании по вопросу о наличии нарушения те же пять депутатов поддержали соответствующее решение, а Игнатьев воздержался.

В результате Андрей Пагор получил письменное предупреждение. Более строгое наказание в виде отстранения от одного заседания Сейма комиссия не поддержала.