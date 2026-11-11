В Латвии необходимо уменьшить число работников общественного сектора, считает президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, за последние годы частный сектор сократился, тогда как численность занятых в общественном секторе в целом оставалась стабильной. При этом переход работников в частные компании должен сопровождаться помощью в приобретении новых навыков.

Глава Банка Латвии призвал сократить число работников общественного сектора

Латвии необходимо пересмотреть численность работников общественного сектора и способствовать их переходу в частный бизнес. Такое мнение высказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в среду, 11 ноября, в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает агентство LETA.

По словам Казакса, за последние годы общественный сектор стал заметно больше относительно экономики страны в целом. При этом речь идет не столько об увеличении числа его работников, сколько о сокращении занятости в частном секторе.

«Таким образом, необходимо было бы сократить и число работников общественного сектора, но, чтобы это не было слишком болезненным, конечно, необходимо помочь осуществить этот переход», — заявил Казакс.

Работникам потребуется помощь при переходе в частный сектор

Глава Банка Латвии подчеркнул, что переход из общественного сектора в частный не всегда возможен без дополнительной подготовки. Для работы в коммерческих компаниях могут потребоваться другие профессиональные навыки и компетенции. Поэтому, считает Казакс, важную роль в этом процессе должно сыграть Государственное агентство занятости (ГАЗ).

Ведомству предстоит помогать людям осваивать необходимые навыки и облегчать поиск работы в частном секторе.

При этом Казакс не назвал конкретное количество работников, на которое, по его мнению, следует сократить общественный сектор, и не предложил сроков проведения таких изменений.

Сколько человек работает в общественном секторе Латвии?

Согласно данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года в Латвии насчитывалось 904 200 занятых рабочих мест. Из них 612 100 приходились на частный сектор (67,7%), а 292 100 — на общественный (32,3%).

Таким образом, примерно каждое третье занятое рабочее место в Латвии приходится на общественный сектор.

При этом за последний год занятость выросла в обоих секторах

Статистика за второй квартал 2026 года показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество занятых рабочих мест увеличилось как в частном, так и в общественном секторе.

Показатель II квартал 2026 года Изменение за год Частный сектор 612 100 +8 400 (+1,4%) Общественный сектор 292 100 +4 400 (+1,5%) Всего 904 200 +12 800 (+1,4%)

Таким образом, хотя Казакс говорит о долгосрочном изменении соотношения между секторами, последние годовые данные свидетельствуют о росте числа рабочих мест в обоих.

Где больше свободных рабочих мест?

Во втором квартале 2026 года в Латвии насчитывалось в среднем почти 19 700 вакансий. Это примерно на 400, или на 1,8%, меньше, чем годом ранее.

При этом свободные рабочие места распределялись между секторами следующим образом:

В частном секторе — почти 10 500 вакансий.

В общественном секторе — более 9200 вакансий.

Таким образом, несмотря на то что в частном секторе занято более чем вдвое больше рабочих мест, количество вакансий в двух секторах различается сравнительно незначительно.

Предложение Казакса предполагает не только сокращение занятости в общественном секторе, но и создание условий для того, чтобы люди могли найти работу в частных компаниях.

Пока речь идет о позиции президента Банка Латвии, а не об утвержденном правительством плане сокращений.