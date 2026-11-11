Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Искажают информацию!» премьер Латвии вышел со специальным заявлением 1 996

Политика
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс.

Глава правительства после вчерашнего скандала в социальных сетях обещает возобновить свои ежедневные видеоотчеты.

"Куда делись объективность и качественная журналистика?!" - сегодня утром поинтересовался Андрис Кулбергс, который после почти трехнедельного перерыва решил возобновить свои регулярные видеоотчеты о проделанной работе. К этому его, по словам премьера, подтолкнули вчерашние заголовки и утверждения в отдельных СМИ.

Действительно: вчера настоящую волну возмущений и недоумений вызвала информация о том, что Кулбергс хочет пересмотреть пособия по инвалидности и семейные пособия, то есть пособия на детей. "Откуда взялась информация об отмене дотаций на общественный транспорт, о пересмотре льгот для инвалидов?.." - сокрушался сегодня в своем видеообращении Андрис Кулбергс.

Что ж, поясняем: сам премьер на своей пресс-конференции сетовал на то, что на различные пособия, в том числе по инвалидности, тратится порядка 1 миллиарда евро и нужно посмотреть, насколько все эти выплаты инвалидам обоснованы.

Что же касается семейных пособий, то премьер заявил, что эти 25 евро на ребенка ничего не решают и нужно было бы их платить не всем семьям с детьми, а только тем, кто действительно в них нуждается.

Даже если Кулбергс и не планировал реально "трогать" пособия, а лишь сделал "информационный взброс", то, в любом случае, он понял, что не стоит ему пытаться сэкономить госсредства за счет самых незащищенных слоев населения!

Нельзя исключить, что премьер решил "дать задний ход" после того, как потенциальные партнеры по правительству заявили, что никакого урезания семейных пособий они не поддержат. Очевидно, что у такой "реформы" большинства в Сейме не будет.

Претензии же премьера к СМИ по поводу того, что они пользуются слухами, называя фамилии возможных министров, отчасти обоснованы. С другой стороны, отсутствие информации и затяжка времени самим премьером всегда порождает слухи. Все-таки Кулбергс работает в политике и должен был уже это уяснить!

×
#СМИ #пособия #реформы #правительство #общественный транспорт #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
2
0
0
1
3

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
5
Изображение к статье: Юрис Розенвалдс
Политика
1
Изображение к статье: Дональд Трамп b Дэйне Уайт
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
4
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
2
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
13
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
5
Изображение к статье: Юрис Розенвалдс
Политика
1
Изображение к статье: Дональд Трамп b Дэйне Уайт
В мире

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фотографии российских вагонов с зерном заполонили соцсети ЛР. Эксклюзив!
Изображение к статье: Стивеном Уиткофф
Изображение к статье: Доставка пенсии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео