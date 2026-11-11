"Куда делись объективность и качественная журналистика?!" - сегодня утром поинтересовался Андрис Кулбергс, который после почти трехнедельного перерыва решил возобновить свои регулярные видеоотчеты о проделанной работе. К этому его, по словам премьера, подтолкнули вчерашние заголовки и утверждения в отдельных СМИ.

Действительно: вчера настоящую волну возмущений и недоумений вызвала информация о том, что Кулбергс хочет пересмотреть пособия по инвалидности и семейные пособия, то есть пособия на детей. "Откуда взялась информация об отмене дотаций на общественный транспорт, о пересмотре льгот для инвалидов?.." - сокрушался сегодня в своем видеообращении Андрис Кулбергс.

Что ж, поясняем: сам премьер на своей пресс-конференции сетовал на то, что на различные пособия, в том числе по инвалидности, тратится порядка 1 миллиарда евро и нужно посмотреть, насколько все эти выплаты инвалидам обоснованы.

Что же касается семейных пособий, то премьер заявил, что эти 25 евро на ребенка ничего не решают и нужно было бы их платить не всем семьям с детьми, а только тем, кто действительно в них нуждается.

Даже если Кулбергс и не планировал реально "трогать" пособия, а лишь сделал "информационный взброс", то, в любом случае, он понял, что не стоит ему пытаться сэкономить госсредства за счет самых незащищенных слоев населения!

Нельзя исключить, что премьер решил "дать задний ход" после того, как потенциальные партнеры по правительству заявили, что никакого урезания семейных пособий они не поддержат. Очевидно, что у такой "реформы" большинства в Сейме не будет.

Претензии же премьера к СМИ по поводу того, что они пользуются слухами, называя фамилии возможных министров, отчасти обоснованы. С другой стороны, отсутствие информации и затяжка времени самим премьером всегда порождает слухи. Все-таки Кулбергс работает в политике и должен был уже это уяснить!