Сегодня, 11 ноября, Латвия отмечает День Лачплесиса — День памяти борцов за свободу страны. По всей республике пройдут торжественные церемонии, факельные шествия, концерты и памятные мероприятия. Президент Эдгар Ринкевич обратился к жителям с призывом помнить о главном — безопасной, свободной и демократической Латвии. Рассказываем, куда можно отправиться сегодня, где зажечь свечи в память о героях, какие мероприятия пройдут в Риге и регионах и какие ограничения движения необходимо учитывать.

Ринкевич: важно видеть главную цель — свободную и демократическую Латвию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил жителей страны с Днем Лачплесиса, пожелав каждому в повседневной суете не упускать из виду самое важное — безопасную, свободную и демократическую Латвию.

«Сегодня мы вспоминаем Войну за независимость Латвии и чтим память наших героев, которые сражались за свободную Латвию. Их героизм и решимость по-прежнему вдохновляют нас подниматься выше, смотреть дальше и еще крепче защищать независимость государства», — подчеркнул президент.

Ринкевич выразил благодарность военнослужащим, земессаргам, союзникам и всем, кто чтит ценности борцов за свободу Латвии. Отдельные слова признательности он адресовал людям, которые заботятся о безопасности своих домов, своего края и всей страны.

Главные мероприятия в Риге: от утренней службы до вечернего шествия

Праздничная программа в столице начнется утром и продолжится до позднего вечера. В ней примут участие высшие должностные лица государства, военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС), земессарги, представители общественных организаций и жители города.

Основные события 11 ноября в Риге:

09:00 — Рижский Домский собор. Экуменическое богослужение с участием представителей политического руководства страны и Национальных вооруженных сил. В это же время в течение трех минут по всей Латвии будут звучать церковные колокола.

Экуменическое богослужение с участием представителей политического руководства страны и Национальных вооруженных сил. В это же время в течение трех минут по всей Латвии будут звучать церковные колокола. 11:00 — Рижское Братское кладбище. Президент, министр обороны и командующий НВС возложат венки к Вечному огню и почтят минутой молчания память погибших защитников Латвии.

Президент, министр обороны и командующий НВС возложат венки к Вечному огню и почтят минутой молчания память погибших защитников Латвии. 13:00 — памятник Свободы. Торжественная смена почетного караула и показательная программа строевых приемов. В ней примут участие военнослужащие Штабного батальона НВС, оркестр Земессардзе, танцевальный ансамбль Bramaņi и музыкант Янис Айшпурс.

Торжественная смена почетного караула и показательная программа строевых приемов. В ней примут участие военнослужащие Штабного батальона НВС, оркестр Земессардзе, танцевальный ансамбль Bramaņi и музыкант Янис Айшпурс. 14:00 — Рижский замок. Торжественная смена почетного караула с участием президента Латвии.

Торжественная смена почетного караула с участием президента Латвии. 15:00 — Судрабкалниньш. Памятное мероприятие у мемориала на пересечении улицы Слокас и Курземес проспектс.

Памятное мероприятие у мемориала на пересечении улицы Слокас и Курземес проспектс. 16:40 — Рижское Братское кладбище. Начало традиционного факельного шествия в направлении площади Свободы и набережной 11 Ноября.

Начало традиционного факельного шествия в направлении площади Свободы и набережной 11 Ноября. 18:00 — памятник Свободы. Чествование борцов за свободу и продолжение факельного шествия к Даугаве.

Чествование борцов за свободу и продолжение факельного шествия к Даугаве. 18:00 — Рижское Братское кладбище. Торжественная вечерняя военная церемония в память о погибших в Войне за независимость.

Торжественная вечерняя военная церемония в память о погибших в Войне за независимость. Вечером — набережная 11 Ноября. Спуск на воду Даугавы огненного плота у Каменного моста, затем совместное исполнение патриотических песен у стены Рижского замка под руководством мужского коллектива Vilki.

Спуск на воду Даугавы огненного плота у Каменного моста, затем совместное исполнение патриотических песен у стены Рижского замка под руководством мужского коллектива Vilki. 19:00 — Рижский Домский собор. Впервые в День Лачплесиса с башни одновременно прозвучат три новых колокола — Мария, Габриэль и Янис.

Кроме того, с 08:00 до 22:00 у Латвийского военного музея можно будет осмотреть выставку военной техники. Здесь же весь день будет гореть памятный костер в честь борцов за свободу.

Куда принести свечи: традиция у стены Рижского замка

Одним из главных символов Дня Лачплесиса остается зажжение свечей в память о защитниках независимости Латвии.

Ежегодно тысячи людей приходят на набережную 11 Ноября, чтобы установить свечи у исторической каменной стены Рижского замка.

К празднику государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) вновь подготовило специальные конструкции, защищающие историческую кладку от нагревания и расплавленного воска.

Вдоль стены установлен металлический защитный каркас длиной 184 метра, состоящий из 175 секций. На нем одновременно можно разместить до 10 500 свечей.

Жителей призывают по возможности приносить свечи в стеклянных подсвечниках. Это позволит сохранить отреставрированную стену и упростит последующую переработку оставшегося воска.

По данным VNĪ, после празднования Дня Лачплесиса у Рижского замка ежегодно собирают около 200 килограммов остатков свечей. Организации и добровольцев приглашают участвовать в их сборе и переработке.

Вечерние концерты и мероприятия в столице

Помимо официальных церемоний, рижан и гостей города ждет обширная культурная программа.

С 19:00 возле парка Победы, на улице Бариню, состоится мероприятие «Rīga, mūžības skartā» («Рига, затронутая вечностью»).

На сцене выступят группы Juuk и The Sound Poets. Также зрителям представят музыкально-поэтическую постановку на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. В ней примут участие Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.

Другие мероприятия:

19:00, культурный центр Iļģuciems — концерт «Zinu, zinu tēva sētu» с участием актрисы Сигиты Евглевской-Плявини и гитариста Мариса Купчса.

— концерт «Zinu, zinu tēva sētu» с участием актрисы Сигиты Евглевской-Плявини и гитариста Мариса Купчса. 19:00, парк дворца культуры Ziemeļblāzma — вечер «Dziesmas gaisma» с совместным пением у костров вместе с Робертом Ошиньшем и Гатисом Ивансом.

— вечер «Dziesmas gaisma» с совместным пением у костров вместе с Робертом Ошиньшем и Гатисом Ивансом. Культурный центр Mazā ģilde — концерт «Gaidi mani atkal mājās tad, kad ievas ziedos plauks» с участием фольклорного коллектива Suitu vīri.

— концерт «Gaidi mani atkal mājās tad, kad ievas ziedos plauks» с участием фольклорного коллектива Suitu vīri. Рижская церковь Лютера в Торнякалнсе — концерт «Nesu gaismu» в исполнении оркестра Rīga.

— концерт «Nesu gaismu» в исполнении оркестра Rīga. Концертный зал Ave Sol — традиционный музыкальный вечер «Daugavmalā mierīgs vakars» с программой «Mijkrēslis», в которой примут участие смешанный хор имени Эмиля Дарзиньша, Рижский камерный хор Ave Sol и солисты.

В течение всего дня мероприятия будут проходить и в Латвийском национальном историческом музее, расположенном в Рижском замке.

С 16:00 до 18:00 музей «Рижский центр югендстиля» проведет лекцию и интерактивное творческое занятие «Символы Латвийского государства». Для участия необходим действительный входной билет и предварительная регистрация.

Особенное событие: три новых колокола Рижского Домского собора

В этом году вечер Дня Лачплесиса будет отмечен особенным событием.

В 19:00 с башни Рижского Домского собора зазвучат три новых колокола — Мария, Габриэль и Янис.

Почетный архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс обратил внимание на символическое значение этого момента.

На одном из колоколов выгравированы слова: «Я зову живых. Я скорблю об умерших».

Ванагс призвал жителей прийти вечером в Старую Ригу, чтобы услышать, как город вновь обретает полноту звучания, утраченную во время Первой мировой войны.

Где отметить День Лачплесиса за пределами Риги

Торжественные мероприятия, факельные шествия и концерты 11 ноября пройдут практически во всех регионах Латвии.

Даугавпилс

В 14:00 в сквере Даугавпилсского университета откроют арт-объект «Atmodas līkloči», посвященный баррикадам января 1991 года и движению за восстановление независимости.

В 15:00 в саду Даугавпилсской крепости молодые защитники Отечества (яунсарги) принесут торжественное обещание, а земессарги 34-го пехотного батальона — присягу.

С 15:00 до 19:00 на улице Виенибас, между улицами Ригас и Парадес, пройдет выставка военной техники и оборудования.

В 17:00 начнется традиционное факельное шествие, а в 17:30 на площади Виенибас состоится акция «Varoņu gaisma» («Свет героев»). Участники выложат из факелов контур Латвии, после чего пройдет концерт Даумантса Калниньша с музыкантами.

Резекне и другие города Латгалии

В Резекне факельное шествие начнется в 18:00.

В Балви возле Центра культуры и отдыха организуют демонстрацию военной техники, вооружения и снаряжения Земессардзе и союзных сил, а также силовые испытания для детей и взрослых. В 17:40 начнется факельное шествие.

Аналогичные памятные мероприятия запланированы в Лудзе, Прейли, Ливаны, а также в волостях Резекненского и Аугшдаугавского краев.

Лиепая

В 18:00 на площади Яниса Чаксте выступит группа Jauno Jāņu orķestris под руководством Юриса Каукулса.

В 19:00 начнется факельное шествие, которое завершится памятной церемонией на Северном кладбище.

Вентспилс

В 12:00 на Лесном кладбище возложат цветы к Белому кресту и могиле Неизвестного солдата.

С 17:30 до 18:00 на Эспланаде у памятной стелы кавалерам Военного ордена Лачплесиса пройдет торжественная церемония.

В 18:00 от Эспланады начнется музыкальное факельное шествие «Gaismas upe» («Река света»).

Кулдига

С 10:00 по улице Вентспилс через город проедет военная техника 45-го батальона боевого обеспечения Земессардзе.

С 10:00 до 14:00 на городской площади будет организована выставка военной техники и экипировки.

Факельные шествия пройдут также в Талси, Салдусе, Южнокурземском и Вентспилсском краях.

Валмиера

В 16:00 в Валмиерском культурном центре начнется создание коллективного видеопоздравления Латвии к 18 ноября. Желающие смогут сфотографироваться в праздничной атмосфере, а собранные снимки войдут в видеопроекцию на здании центра.

В 17:00 в церкви Святого Симона состоится богослужение, в 18:00 начнется факельное шествие.

Возле Валмиерской средней школы имени Виестура будет создана композиция из свечей.

Огре

В 17:30 на площади Независимости историк Огрского музея истории и искусства Гунарс Русиньш расскажет о значении Дня Лачплесиса.

В 18:45 у памятного знака стрелкам на променаде Даугавы начнется сбор участников факельного шествия, которое в 19:00 отправится к Братскому кладбищу.

С наступлением темноты на здании самоуправления и большом экране в городском сквере покажут короткометражный фильм об истории независимости Латвии. В городе зажгутся костры, а пешеходные мосты через реку Огре подсветят красно-белыми цветами.

Цесис

В 17:30 на площади Виенибас начнется торжественное мероприятие, после которого состоится факельное шествие к кладбищу Лейяс.

В 18:30 на стенах средневекового Цесисского замка покажут мультимедийное световое представление. В замковом парке участники выложат свечами контур Латвии.

В 19:00 в концертном зале Cēsis состоится праздничный концерт «Mājup».

Елгава

В 15:00 в Привокзальном парке откроется выставка военной техники, вооружения и экипировки 52-го батальона боевой поддержки Земессардзе и союзных сил.

В 18:00 начнется факельное шествие, после которого у памятника освободителям Елгавы состоятся торжественная церемония и праздничный концерт.

Екабпилс

В 18:00 начнется центральное факельное шествие «Gaisma brīvības ceļā» («Свет на пути к свободе»).

Памятные мероприятия также пройдут в Виесите, Акнисте и других населенных пунктах края.

Юрмала

В Юрмале запланирована отдельная программа памяти борцов за независимость.

В Юрмальском музее откроется экспресс-выставка «Augusts Muižulis — Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris», посвященная кавалеру Военного ордена Лачплесиса Аугусту Муйжулису.

В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви пройдет памятное богослужение.

В 17:30 в Слоке начнется факельное шествие.

В 18:00 памятное богослужение состоится в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви.

Еще одно факельное шествие и памятные мероприятия пройдут в Кемери. В течение дня в городе также будут возлагать цветы и зажигать свечи у стел, посвященных кавалерам Военного ордена Лачплесиса.

Саласпилс

В 18:30 начнется факельное шествие, в 19:00 состоится торжественное обращение у государственного флага Латвии, а в 19:30 возле концертного зала Саласпилса пройдет музыкальное выступление.

Какие улицы перекроют в Риге 11 ноября

Праздничные мероприятия повлияют на движение транспорта в центре Риги и в районе Братского кладбища.

Главное ограничение касается набережной 11 Ноября: с 17:00 до полуночи движение транспорта будет закрыто на участке от Вантового до Каменного моста.

В этот период на улице Пилс, от переулка Полю до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.

Факельное шествие начнется в 16:40 у Рижского Братского кладбища и пройдет по следующему маршруту:

улица Вароню — улица Гауяс — улица Миера — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Свободы — улица Калькю — набережная 11 Ноября.

По мере прохождения колонны движение на этих улицах может временно ограничиваться или полностью перекрываться.

Дополнительные ограничения:

С 08:30 до 10:15 — возможные ограничения на площади Гердера.

С 12:30 до 13:30 — на площади Свободы.

С 13:50 до 14:15 — на Замковой площади и прилегающих улицах.

С 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 — регулирование движения у Братского кладбища, в том числе на перекрестках улиц Айзсаулес и Гауяс, проспекта Межа и улицы Вароню.

Ограничения остановки и стоянки затронут также бульвар Зигфрида Анны Мейеровица, площадь Гердера, отдельные участки набережной 11 Ноября, улицы Айзсаулес и Вароню и парковку у Первого Лесного кладбища.

В зависимости от участка ограничения будут действовать с раннего утра до вечера или полуночи.

Автомобили, оставленные в запрещенных местах, при необходимости могут быть перемещены на другие разрешенные парковки.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, а тем, кто собирается в центр на вечерние мероприятия, — учитывать возможные задержки движения.

Кому сегодня можно бесплатно ездить на поездах Vivi

В День Лачплесиса, 11 ноября, а также в День провозглашения независимости Латвии, 18 ноября, обладатели удостоверения «Goda ģimene» смогут бесплатно путешествовать на поездах Vivi. Льгота распространяется на всех членов семьи — как родителей, так и детей.

Бесплатные билеты на одну поездку доступны многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Получить билет со скидкой 100% можно в кассах Pasažieru vilciens или непосредственно в поезде у кондуктора. На сайте Vivi и в мобильном приложении оформить такой билет нельзя.

При получении билета потребуется предъявить действующее удостоверение «Goda ģimene» вместе с документом, удостоверяющим личность, либо ученическим или студенческим удостоверением.

Все документы необходимо иметь при себе на протяжении поездки.

Земессарги сегодня могут прийти на работу в военной форме

В День Лачплесиса земессаргов по всей стране приглашают прийти на свои гражданские рабочие места в полевой военной форме. Эта традиция напоминает, что оборона государства начинается не только в воинских частях, но и в повседневной жизни — в офисах, школах, больницах и на предприятиях.

В этом году акция приобретает особое значение: Земессардзе отмечает 35-летие.

С 11 ноября по 18 декабря земессаргов призывают общаться с коллегами, друзьями и соседями, рассказывая о возможностях участия в защите страны.

Почему 11 ноября отмечают День Лачплесиса

День Лачплесиса посвящен победе латвийской армии над войсками Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года — одному из решающих событий Войны за независимость Латвии.

Осенью 1919 года Западная добровольческая армия, состоявшая преимущественно из немецких и русских белогвардейских подразделений, попыталась захватить Ригу и поставить под угрозу существование молодого Латвийского государства.

3 ноября латвийская армия начала решающее наступление, а уже 11 ноября войска Бермонта были изгнаны из Риги. Победа стала поворотным моментом в борьбе за независимость страны.

Во время Бермонтиады Латвия потеряла 743 военнослужащих, в том числе 57 офицеров.

В тот же день, 11 ноября 1919 года, был учрежден Военный орден Лачплесиса — первая и высшая военная награда Латвийской Республики, девизом которой стали слова «Par Latviju» («За Латвию»).

Орденом награждали латвийских военнослужащих, бывших латышских стрелков, а также иностранцев, участвовавших в Войне за независимость или внесших значительный вклад в создание Латвийского государства.

Война за независимость продолжалась с 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, до 11 августа 1920 года, когда был подписан мирный договор между Латвией и Советской Россией.

Сегодня День Лачплесиса — не только память о событиях более чем столетней давности, но и напоминание о цене независимости. Именно поэтому каждый год 11 ноября тысячи жителей Латвии выходят на улицы с факелами, приносят цветы к мемориалам и зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь за свободу страны.