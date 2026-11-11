"Новое Единство" до сих пор не получало приглашения от "Объединенного списка" на следующие переговоры по формированию нового правительства, заявила агентству ЛЕТА глава парламентской фракции "Нового Единства" Инесе Либиня-Эгнере.

По ее словам, после появления в публичном пространстве информации о возможном сотрудничестве "Объединенного списка" с Национальным объединением никаких приглашений на встречу или других инициатив от политической силы, взявшей на себя формирование правительства, не поступало.

"Таких встреч не было, и других вопросов или каких-либо инициатив от партии, которая сейчас взяла на себя формирование правительства, тоже не было", - сказала Либиня-Эгнере.

Комментируя возможное распределение должностей руководителей комиссий Сейма, она отметила, что это решение "Объединенного списка", тесно связанное с формированием коалиции и дальнейшей работой парламента.

При этом "Новое Единство" готово работать в Сейме независимо от того, кому достанутся руководящие должности. "Мы работаем государственно, профессионально, у нас много избранных депутатов. Мы готовы работать. Мы не боремся за должности, а хотели бы переговоров о дальнейшей работе Сейма", - подчеркнула Либиня-Эгнере.

По ее словам, сейчас работа парламента, за исключением торжественных мероприятий, ограничена. Действуют президиум Сейма и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, однако остальные депутаты еще не в полной мере вовлечены в повседневную работу.

Сопредседатель "Объединенного списка" Эдгарс Таварс ранее сообщил агентству ЛЕТА, что решения о руководителях комиссий Сейма могут быть приняты в начале следующей недели, поскольку они связаны с формированием нового правительства. "Объединенный список" обсудил несколько возможных кандидатов, но окончательные договоренности пока не достигнуты.

Ранее сообщалось, что кандидат в премьер-министры следующего правительства Кулбергс по-прежнему надеется, что состав нового правительства будет известен к 18 ноября и, возможно, также утвержден Сеймом.

При этом вчера после второго раунда переговоров с партиями Кулбергс не внес ясности в вопрос о составе следующей коалиции. Судя по его высказываниям в понедельник, еще ожидается продолжение переговоров с потенциальными партнерами, которое может состояться после государственных праздников.