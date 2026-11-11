Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединенный список»), формирующий новое правительство, рассчитывает уже на этой неделе объявить, какие партии войдут в правящую коалицию. Кандидатов на министерские посты планируется представить на следующей неделе. При этом политик опроверг сообщения о достигнутой договоренности с партией Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте», а вопрос об участии «Нового Единства» и «Прогрессивных» оставил открытым.

Кулбергс обещает назвать партнеров по новому правительству на этой неделе

В Латвии уже в ближайшие дни может стать известно, какие политические силы сформируют следующее правительство. Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»), ведущий переговоры о создании новой коалиции, рассчитывает объявить ее участников на этой неделе. Об этом он заявил в интервью программе TV3 «900 секунд», сообщает агентство LETA.

По словам Кулбергса, на следующей неделе могут быть представлены и кандидаты на министерские должности. Однако прежде участникам переговоров необходимо согласовать не только состав будущей коалиции, но и модель сотрудничества.

Политик подчеркнул, что официальное объявление последует лишь после достижения договоренностей и подготовки документов к подписанию.

Войдут ли в правительство «Новое Единство» и «Прогрессивные»?

Один из главных вопросов переговоров — возможное участие в новой коалиции «Нового Единства» (НЕ) и партии «Прогрессивные».

В интервью Кулбергса прямо спросили, получат ли эти политические силы места в правительстве. Однако конкретного ответа он не дал, повторив, что партнеры будут названы на этой неделе.

Между тем, по информации Латвийского телевидения, во вторник «Объединенный список» продолжал активные переговоры только с Национальным объединением. «Новое Единство» и «Прогрессивные» на следующий раунд переговоров приглашены не были.

Это, однако, пока не означает официального исключения этих партий из возможной коалиции.

Кулбергс опроверг договоренность со Шлесерсом

Отдельно премьер-министр прокомментировал сообщения о возможном сотрудничестве с партией «Латвия на первом месте» (ЛПМ), которую возглавляет Айнарс Шлесерс. Кулбергс опроверг информацию о том, что между сторонами уже достигнуто соглашение о формировании правительства.

По его словам, во время обсуждений со Шлесерсом обнаружилось совпадение взглядов по вопросам государственных финансов. Оба политика считают необходимым пересмотреть государственные расходы и привести в порядок бюджетную политику.

Однако, подчеркнул Кулбергс, совпадение позиций по отдельным вопросам не означает договоренности о совместном участии в правительстве.

Ранее Шлесерс в той же программе TV3 заявил, что готов поддержать правительство Кулбергса при условии, что в него не войдут «Новое Единство» и «Прогрессивные». Комментируя эти слова, Кулбергс отметил, что не несет ответственности за заявления лидера ЛПМ.

«Объединенный список» и Национальное объединение сближают позиции

Наиболее заметное совпадение взглядов в ходе переговоров пока наблюдается между «Объединенным списком» (ОС) и Национальным объединением (НО). В понедельник состоялся второй раунд консультаций о формировании правительства. Самая продолжительная встреча Кулбергса прошла именно с представителями НО.

После переговоров он положительно оценил подготовку Национального объединения к обсуждению будущего сотрудничества. В свою очередь, председатель НО Илзе Индриксоне заявила, что обе политические силы разделяют схожее долгосрочное видение развития страны.

Национальное объединение хочет гарантий по принципиальным вопросам

Одной из тем переговоров между ОС и НО стала модель принятия решений в будущем правительстве.

Как сообщило Латвийское телевидение, стороны обсуждают возможные гарантии для Национального объединения по вопросам, которые партия считает принципиальными. В частности, речь идет о механизме, который не позволил бы другим участникам коалиции преодолевать позицию НО при поддержке депутатов оппозиции.

Пока неизвестно, будет ли такое условие включено в окончательное соглашение.

Когда станет известен состав правительства?

Согласно озвученному Кулбергсом графику, переговоры должны перейти к конкретным решениям в ближайшие две недели.

На этой неделе предполагается определить состав коалиции и согласовать модель сотрудничества. На следующей — назвать кандидатов на министерские должности.

При этом окончательные договоренности пока не объявлены, поэтому состав нового правительства и распределение портфелей остаются открытыми вопросами.