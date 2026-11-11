В Латвии насчитывается не менее 240 предприятий, выпускающих продукцию военного или двойного назначения. Государство намерено поддержать десятки проектов, а восемь крупных инвестиционных инициатив должны привлечь 374,3 млн евро и создать почти 700 новых рабочих мест.

Оборонная промышленность становится одним из наиболее быстрорастущих направлений латвийской экономики. В стране уже работают не менее 240 предприятий, разрабатывающих и выпускающих технологии, которые могут использоваться в военных или гражданских целях.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, развитию отрасли способствуют растущий спрос на технологии безопасности в Европе, технологические инновации и государственная поддержка.

Латвийские компании занимаются разработкой беспилотников, датчиков, систем связи и навигации, электроники, оптического оборудования, автономных систем и решений в области кибербезопасности.

При этом речь идет не только о производстве вооружений. Значительная часть таких технологий относится к продукции двойного назначения: например, беспилотники, системы связи или навигационное оборудование могут применяться как в гражданской сфере, так и для оборонных задач.

Почти 93 млн евро государственной поддержки

Для расширения производственных возможностей Министерство экономики планирует поддержать в общей сложности 89 проектов военного и двойного назначения.

Особое внимание уделяется восьми крупным инвестиционным проектам. На их реализацию предусмотрено 92,8 млн евро государственного финансирования в форме грантов и скидок на капитал. Ожидается, что эти проекты обеспечат привлечение инвестиций в размере 374,3 млн евро.

По расчетам министерства, после реализации проектов совокупный годовой оборот предприятий увеличится на 447,5 млн евро. Кроме того, планируется создать 679 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Таким образом, развитие оборонной промышленности рассматривается не только как вопрос государственной безопасности, но и как источник новых инвестиций, рабочих мест и возможностей для экспорта.

Государственный секретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс подчеркивает, что безопасность страны начинается с ее способности самостоятельно создавать и производить необходимые технологии.

По его словам, в Латвии уже есть предприниматели, способные предлагать конкурентоспособные решения не только для внутреннего рынка, но и для союзников.

Латвийские технологии выходят на рынки НАТО и ЕС

Предприятия оборонной промышленности все активнее ориентируются на международные рынки, прежде всего страны Европейского союза и НАТО. Латвийские компании также включаются в международные цепочки поставок, что открывает возможности для расширения производства и увеличения экспорта.

В Министерстве экономики отмечают, что спрос на такую продукцию поддерживают рост оборонных инвестиций в странах НАТО, укрепление европейской безопасности и интерес к новым технологическим решениям.

Это означает, что перспективы латвийских производителей зависят не только от государственных заказов внутри страны, но и от способности конкурировать на международном рынке.

К 2036 году отрасль должна достичь 5% ВВП

В Латвии установлены долгосрочные цели развития оборонной промышленности. Согласно государственной Стратегии оборонной промышленности и инноваций, к 2028 году доля отрасли должна составлять не менее 3% валового внутреннего продукта, а к 2036 году — не менее 5%.

Вместе с тем точно оценить нынешний вклад оборонной промышленности в экономику пока сложно. Причина заключается в том, что предприятия, производящие продукцию военного или двойного назначения, работают сразу в нескольких отраслях — от машиностроения и электроники до информационных технологий и производства специализированных материалов.

Кроме того, некоторые компании по соображениям безопасности или защиты коммерческой информации публично не заявляют о своей работе в оборонной сфере.

Тем не менее в Министерстве экономики отмечают устойчивый рост числа предприятий, инвестиций и конкурентоспособности латвийских технологий. В ближайшие годы оборонная промышленность должна стать более заметной частью экономики страны.