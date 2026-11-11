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Переговоры в Абу-Даби: интересы стран Балтии переданы переговорщикам США 0 35

Политика
Дата публикации: 11.11.2026
BNS
Изображение к статье: Флажки стран Балтии за столом переговоров

Главный советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите говорит, что получила заверения от представителей Германии в том, что интересы стран Балтии были переданы представителям США на проходящих в Абу-Даби переговорах о прекращении войны в Украине.

«Мы получили информацию вчера поздно вечером от представителей Германии, которые заверили нас, что очень четко озвучили интересы Балтии американцам. И, мне кажется, это хороший знак», – сказала Скайсгирите в среду радио LRT.

По ее словам, хотя на данном этапе переговоров Россия не желает видеть за столом переговоров представителей Европы, европейцы координируют свои позиции с Вашингтоном.

«Представители Европы согласовывают и координируют свои действия с представителями США, что хорошо. В этом смысле наши позиции уже не расходятся, они координируются и согласовываются», – отметила советник президента.

Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

На переговорах Вашингтон поднял вопрос о создании новой системы европейской безопасности на фоне опасений в Европе, что президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Москвой о будущем безопасности континента.

По словам Скайсгирите, Россия стремится вернуться к выдвинутым НАТО в 2021 году требованиям о коренном изменении архитектуры европейской безопасности, однако позиция Альянса по этому вопросу остается неизменной.

«В 2021 году России сказали "нет", и в 2026 году России также скажут "нет" на это», – сказала она.

Советник президента положительно отозвалась о возобновлении переговоров, однако подчеркнула, что говорить о возможных соглашениях или уступках России пока рано.

По ее словам, во второй половине ноября в Берлине планируется встреча "Коалиции желающих", которую созывает канцлер Германии Фридрих Мерц и на которой лидеры обсудят результаты переговоров в Абу-Даби и дальнейшую поддержку Украины.

Скайсгирите также подчеркнула необходимость сохранения давления на Москву во время переговоров, включая санкции и международную изоляцию.

«Давление на Россию в настоящее время должно оставаться на прежнем уровне, а именно: изоляция России, санкции – максимально широкие санкции против России», – сказала советник президента.

По ее словам, даже в случае достижения мирного соглашения ответственность России за агрессию и военные преступления никуда не исчезнет.

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#США #Украина #санкции #страны Балтии #безопасность #переговоры #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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