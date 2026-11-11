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«Разрушитель основ демократии». Профессор обрушился с критикой на Кулбергса 2 315

Политика
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Икстенс

Янис Икстенс

Янис Икстенс отреагировал на "план экономии" от премьера.

Известный политолог, ассоциированный профессор ЛУ Янис Икстенс в социальной сети X прокомментировал вчерашние высказывания Андриса Кулбергса на пресс-конференции:

"Следует запомнить, как легко Объединенный список и Кулбергс отказывается от предвыборных обещаний. Разрушитель основ демократии. Кулбергс предлагает для бюджетной экономии пересмотреть пособия и налоговые льготы."

Справедливости ради заметим, что сегодня Кулбергс уже отрицал намерение пересмотреть пособия на детей, льготы для инвалидов и дотации на пассажирские перевозки. Но, как говорится, слово - не воробей...

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#пособия #социальные сети #экономия #демократия #политика
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Эдуард Эльдаров
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