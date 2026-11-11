Известный политолог, ассоциированный профессор ЛУ Янис Икстенс в социальной сети X прокомментировал вчерашние высказывания Андриса Кулбергса на пресс-конференции:

"Следует запомнить, как легко Объединенный список и Кулбергс отказывается от предвыборных обещаний. Разрушитель основ демократии. Кулбергс предлагает для бюджетной экономии пересмотреть пособия и налоговые льготы."

Справедливости ради заметим, что сегодня Кулбергс уже отрицал намерение пересмотреть пособия на детей, льготы для инвалидов и дотации на пассажирские перевозки. Но, как говорится, слово - не воробей...