Региональные пассажирские перевозчики Латвии предупреждают, что из-за резкого роста цен на дизельное топливо и недостаточного финансирования некоторые компании могут столкнуться с неплатежеспособностью уже до конца 2026 года. От правительства требуют срочных компенсаций и пересмотра долгосрочных договоров. На этом фоне Министерство сообщения рассматривает три варианта финансирования общественного транспорта на ближайшие годы — от сокращения маршрутов до выделения дополнительных 15 млн евро ежегодно.

Перевозчики предупреждают об угрозе региональному транспорту

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) призвала правительство незамедлительно решить вопрос компенсации дополнительных расходов на топливо. В противном случае, предупреждает организация, под угрозой может оказаться бесперебойная работа региональных автобусных маршрутов.

Как сообщает агентство LETA, ассоциация направила правительству требование принять соответствующие решения уже в ноябре.

По оценке ЛАПП, промедление Министерства сообщения создает реальную угрозу неплатежеспособности перевозчиков еще до конца нынешнего года.

Дизельное топливо подорожало на 40% за месяц

По данным ассоциации, за девять месяцев 2026 года дополнительные расходы региональных перевозчиков на дизельное топливо достигли 3,85 млн евро. При этом государство до сих пор не приняло конкретного решения о компенсации этой суммы.

Ситуацию усугубил новый скачок цен на топливо, который ассоциация связывает с конфликтом на Ближнем Востоке.

Изменение розничной цены топлива за месяц, по данным ЛАПП

Показатель Значение Цена топлива месяц назад 1,554 €/л Нынешняя цена топлива 2,184 €/л Подорожание за месяц +40,5% Дополнительные расходы перевозчиков в месяц ≈ 430 000 € Дополнительные расходы за 9 месяцев 2026 года 3,85 млн € Источник: Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП), LETA.

Из-за подорожания топлива расходы перевозчиков, по их расчетам, увеличиваются еще примерно на 430 тысяч евро ежемесячно.

«Такая ситуация не может продолжаться бесконечно»

Президент ЛАПП Иво Ошениекс отмечает, что компании уже длительное время работают по договорам, стоимость услуг в которых не соответствует фактическим расходам.

По его словам, перевозчики неоднократно обращались в Министерство сообщения, однако конкретного решения проблемы так и не получили. Дополнительные расходы им приходится покрывать из собственных средств.

«Если государство хочет сохранить региональный общественный транспорт, оно должно взять на себя ответственность за свой заказ и обеспечить соответствующее финансирование для его выполнения. Своевременное выделение дополнительного финансирования было бы экономически выгоднее для государства, чем устранение последствий кризиса», — заявил Ошениекс.

Если перевозчики прекратят работу, государству придется платить больше

Ассоциация предупреждает, что банкротство компаний или существенное сокращение перевозок может обернуться для государства еще более высокими расходами. Если действующие перевозчики перестанут обслуживать маршруты, властям, по мнению ЛАПП, придется срочно проводить новые закупки или заключать прямые договоры. В таком случае стоимость услуг может увеличиться на 20–30%.

По расчетам ассоциации, новые договоры потребовали бы более 19 млн евро дополнительного финансирования ежегодно.

Это, как утверждает ЛАПП, как минимум вдвое дороже перехода на ежегодную индексацию действующих договоров.

Перевозчики требуют решения уже в ноябре

ЛАПП предлагает правительству принять два ключевых решения.

Прежде всего необходимо определить механизм компенсации расходов на топливо, уже понесенных в 2026 году, указав источник финансирования и сроки выплат. Кроме того, ассоциация требует изменить долгосрочные договоры, чтобы стоимость перевозок можно было ежегодно индексировать с учетом роста расходов.

При этом в ЛАПП подчеркивают: будущая индексация сама по себе не компенсирует убытки, уже накопившиеся у компаний.

По словам представителей отрасли, правовая основа для изменения договоров была разработана Автотранспортной дирекцией и согласована с Бюро по надзору за закупками, однако Министерство сообщения до сих пор не продвинуло вопрос на рассмотрение правительства.

Почему перевозчики недовольны выделенными 9,8 млн евро?

В сентябре правительство выделило отрасли дополнительные 9,8 млн евро. Однако ассоциация не считает эти деньги реальной дополнительной поддержкой. По оценке ЛАПП, речь идет о покрытии недостающего финансирования по уже существующим договорным обязательствам.

Перевозчики утверждают, что такая практика повторяется регулярно: первоначально в бюджете предусматривается недостаточная сумма, а затем правительство выделяет недостающие средства.

Аналогичные претензии ассоциация предъявляет к обещанной компенсации подорожавшего топлива. По ее утверждению, вместо увеличения общего финансирования перевозчики получили авансовый платеж из уже предусмотренного бюджета.

Таким образом, заявляет ЛАПП, дополнительных денег у компаний фактически не появилось.

После сентябрьской забастовки проблема осталась

В сентябре региональные автобусные перевозчики провели общегосударственную акцию протеста «День без регионального общественного транспорта». На один день движение региональных автобусов было остановлено. Организаторы называли эту акцию крупнейшим отраслевым протестом в Латвии за последнее десятилетие.

Главным поводом стало несоответствие действующих договорных тарифов реальным затратам.

По данным ассоциации, компании продолжают выполнять государственный заказ по ценам, установленным еще в 2021 году, хотя за прошедшее время стоимость топлива и средняя зарплата водителей выросли более чем на 60%, а общая инфляция достигла 38%.

ЛАПП заявляет, что переговоры с Министерством сообщения продолжаются более двух лет, но устойчивого решения пока нет.

Что будет с автобусами и билетами в 2027 году?

Параллельно Министерство сообщения подготовило доклад о финансировании общественного транспорта на 2027–2030 годы. В нем рассматриваются три варианта дальнейшей организации перевозок.

Проблема заключается в том, что базовое государственное финансирование с 2024 года остается неизменным — 93,8 млн евро ежегодно.

Между тем расходы на общественный транспорт в 2026 году оцениваются примерно в 109,9 млн евро.

Министерство предлагает следующие сценарии:

Вариант Что изменится 1. Работа в пределах нынешнего бюджета Существенное сокращение автобусных маршрутов, уменьшение железнодорожных перевозок, значительное повышение тарифов и пересмотр льгот 2. Сохранение маршрутной сети Билеты подорожают в среднем на 10%, государственная поддержка льготного проезда будет ограничена 70% стоимости билета 3. Сохранение маршрутов и действующих льгот Билеты подорожают в среднем на 10%, государство дополнительно выделит около 15 млн евро ежегодно

Министерство считает второй вариант практически осуществимым, поскольку он позволяет сохранить сеть маршрутов и сократить дефицит финансирования.

Третий вариант ведомство называет наиболее предпочтительным для пассажиров, если в государственном бюджете удастся найти дополнительные средства.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Перевозчики призывают сохранить все маршруты

ЛАПП выступает за сохранение сети регионального общественного транспорта как минимум на уровне 2026 года, а при возможности — за ее расширение. Ассоциация подчеркивает, что вопрос финансирования затрагивает не только транспортные предприятия.

От доступности региональных автобусов зависит возможность жителей добираться до работы, учебных заведений и необходимых услуг.

Кроме того, на фоне роста цен на топливо общественный транспорт может стать для многих жителей более экономичным вариантом передвижения, чем личный автомобиль.