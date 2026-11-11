С 1 января 2028 года в Латвии могут отменить обязательные минимальные социальные взносы за работников с неполной или краткосрочной занятостью. Работодатели смогут платить взносы исходя из фактической зарплаты, однако для самих работников это может означать уменьшение некоторых социальных пособий.

В Латвии готовятся изменить порядок уплаты обязательных взносов государственного социального страхования (ОВГСС) за людей, которые работают неполный день или устраиваются на краткосрочную работу. Министерство благосостояния совместно с Министерством финансов и Министерством экономики разрабатывает законопроект, предусматривающий отмену минимальных взносов с 1 января 2028 года.

Как сообщает агентство LETA, соответствующая инициатива изложена в проекте письма Кабинета министров Сейму. Документ находится на согласовании до 12 ноября, после чего его должно рассмотреть правительство.

Изменения пока не утверждены. Согласно проекту протокольного решения, министр благосостояния должен представить законопроект в Государственную канцелярию до 1 декабря.

Что изменится для работников

Сейчас действующее регулирование предусматривает минимальную базу социальных взносов, из-за чего при определенных условиях работодателю приходится доплачивать взносы даже за сотрудника, который работает лишь несколько часов или дней.

Предлагается отказаться от этой обязанности для работников с неполной и краткосрочной занятостью. Социальные взносы в таких случаях будут рассчитываться исходя из фактически полученной зарплаты.

Это может упростить оформление подработок и временной занятости, особенно если человек не может или не хочет работать полный день.

Однако у изменений есть и обратная сторона. Если взносы будут уплачиваться с зарплаты ниже нынешней минимальной базы, размер краткосрочных пособий социального страхования для таких работников может уменьшиться.

Таким образом, работодатели смогут сократить расходы на социальные взносы, но у части сотрудников одновременно снизится уровень страховой защиты.

Почему работодатели просят изменить правила

Пересмотреть систему предложила Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам. Депутаты попросили правительство оценить влияние минимальных взносов на занятость, расходы предприятий и теневую экономику.

Особенно остро проблема проявляется в отраслях, где дополнительные работники нужны лишь на короткое время. Речь идет, например, о ресторанах и кафе, гостиницах, туристических предприятиях и организаторах мероприятий. В этих сферах потребность в персонале может возникать всего на один день или несколько часов.

Представители отраслей указывают, что даже при таком краткосрочном трудоустройстве приходится оформлять тот же комплект документов, что и при приеме постоянного сотрудника.

Кроме того, по словам работодателей, действующая система минимальных взносов иногда становится препятствием для трудоустройства людей, которым трудно работать полный день без дополнительной поддержки.

Как изменения повлияют на бюджет

В Министерстве благосостояния рассчитывают, что отмена минимальных взносов сделает официальное краткосрочное трудоустройство более доступным. При этом поступления в специальный бюджет социального страхования могут сократиться.

Однако авторы инициативы предполагают, что эти потери будут компенсированы увеличением налоговых поступлений благодаря сокращению теневой занятости.

Поэтому в проекте письма предлагаемые изменения оцениваются как фискально нейтральные, то есть не создающие дополнительной нагрузки на государственный бюджет в целом.

Пока это прогноз министерства, а не подтвержденный результат реформы.

Почему решили отказаться от дополнительных исключений

Сейчас законодательство предусматривает 11 категорий лиц, за которых не требуется уплачивать минимальные социальные взносы.

Во время консультаций с отраслевыми организациями были предложены еще девять возможных категорий исключений. Однако в Министерстве благосостояния пришли к выводу, что дальнейшее расширение списка только усложнит систему как для работодателей, так и для государственных учреждений.

Поэтому вместо новых исключений предлагается пересмотреть сам принцип расчета минимальных взносов.

Ранее Министерство экономики предложило другой вариант: освободить от минимальных взносов работников предприятий, использующих электронную систему учета рабочего времени.

Но эта инициатива встретила существенные возражения со стороны нескольких министерств, Государственной канцелярии и неправительственных организаций. В частности, возникли вопросы о соразмерности расходов на внедрение и контроль такой системы ожидаемым результатам.

Теперь правительство рассматривает более широкий подход к изменению регулирования.

Если законопроект получит поддержку правительства и Сейма, новые правила начнут действовать с 1 января 2028 года. До этого работодатели должны будут соблюдать действующий порядок уплаты социальных взносов.