В Латвии подготовлены поправки, предусматривающие замораживание базовых месячных зарплат должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений на 2027 год. Ограничения затронут в том числе депутатов Сейма, представителей самоуправлений, судей и прокуроров.
Как сообщает агентство LETA, соответствующие поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений опубликованы на портале правовых актов.
Цель изменений — сдержать рост расходов государственного бюджета.
Согласно законопроекту, в 2027 году для расчёта зарплат будут использоваться те же базовые месячные ставки, что и в 2026 году.
Предусмотрены следующие размеры базовых ставок:
|Категория
|Базовая ставка
|Общая базовая месячная зарплата
|1237,06 евро
|Финансовая и страховая сфера
|2378,59 евро
|Электронные коммуникации и энергетика
|1781,27 евро
|Председатель правления порта
|1273,38 евро
При этом речь идёт не о фактической зарплате каждого работника, а о базовой сумме, к которой применяется установленный законом коэффициент в зависимости от занимаемой должности.
Таким образом, в 2027 году не произойдёт автоматического повышения зарплат, которое в обычных условиях было бы связано с индексацией базовой месячной ставки.
Замораживание коснётся всех должностных лиц и работников, чья зарплата рассчитывается на основе базовой ставки, независимо от должности и статуса занятости.
В частности, ограничения распространятся на высших государственных должностных лиц, депутатов Сейма и самоуправлений, судей и прокуроров.
Поправки пока находятся на стадии законопроекта. Для вступления новых правил в силу необходимо их утверждение в установленном порядке.
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