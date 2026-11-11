В Латвии подготовлены поправки, предусматривающие замораживание базовых месячных зарплат должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений на 2027 год. Ограничения затронут в том числе депутатов Сейма, представителей самоуправлений, судей и прокуроров.

Как сообщает агентство LETA, соответствующие поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений опубликованы на портале правовых актов.

Цель изменений — сдержать рост расходов государственного бюджета.

Согласно законопроекту, в 2027 году для расчёта зарплат будут использоваться те же базовые месячные ставки, что и в 2026 году.

Предусмотрены следующие размеры базовых ставок:

Категория Базовая ставка Общая базовая месячная зарплата 1237,06 евро Финансовая и страховая сфера 2378,59 евро Электронные коммуникации и энергетика 1781,27 евро Председатель правления порта 1273,38 евро

При этом речь идёт не о фактической зарплате каждого работника, а о базовой сумме, к которой применяется установленный законом коэффициент в зависимости от занимаемой должности.

Таким образом, в 2027 году не произойдёт автоматического повышения зарплат, которое в обычных условиях было бы связано с индексацией базовой месячной ставки.

Замораживание коснётся всех должностных лиц и работников, чья зарплата рассчитывается на основе базовой ставки, независимо от должности и статуса занятости.

В частности, ограничения распространятся на высших государственных должностных лиц, депутатов Сейма и самоуправлений, судей и прокуроров.

Поправки пока находятся на стадии законопроекта. Для вступления новых правил в силу необходимо их утверждение в установленном порядке.