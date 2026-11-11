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В Латвии хотят заморозить зарплаты чиновников и депутатов ещё на год 1 50

Политика
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зарплата чиновников
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии подготовлены поправки, предусматривающие замораживание базовых месячных зарплат должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений на 2027 год. Ограничения затронут в том числе депутатов Сейма, представителей самоуправлений, судей и прокуроров.

Как сообщает агентство LETA, соответствующие поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений опубликованы на портале правовых актов.

Цель изменений — сдержать рост расходов государственного бюджета.

Согласно законопроекту, в 2027 году для расчёта зарплат будут использоваться те же базовые месячные ставки, что и в 2026 году.

Предусмотрены следующие размеры базовых ставок:

Категория Базовая ставка
Общая базовая месячная зарплата 1237,06 евро
Финансовая и страховая сфера 2378,59 евро
Электронные коммуникации и энергетика 1781,27 евро
Председатель правления порта 1273,38 евро

При этом речь идёт не о фактической зарплате каждого работника, а о базовой сумме, к которой применяется установленный законом коэффициент в зависимости от занимаемой должности.

Таким образом, в 2027 году не произойдёт автоматического повышения зарплат, которое в обычных условиях было бы связано с индексацией базовой месячной ставки.

Замораживание коснётся всех должностных лиц и работников, чья зарплата рассчитывается на основе базовой ставки, независимо от должности и статуса занятости.

В частности, ограничения распространятся на высших государственных должностных лиц, депутатов Сейма и самоуправлений, судей и прокуроров.

Поправки пока находятся на стадии законопроекта. Для вступления новых правил в силу необходимо их утверждение в установленном порядке.

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#Латвия #чиновники #зарплаты #депутаты #бюджет #самоуправления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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