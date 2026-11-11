Правительство Андриса Кулбергса — еще то, старое, но технически все еще функционирующее, — оказалось неспособным выполнить 42-й пункт собственной декларации: «Прекратим торговлю (экспорт и импорт) с Россией и Беларусью».

Во имя высоких целей

Вместо этого при действующем Кабинете министров Латвия «приняла ведущую роль» в переправке через свою территорию российского продовольственного сырья. По информации Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии, за первые 10 месяцев 2026 года через страну транзитом было перевезено 1,115 миллиона тонн российских зерновых, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Но Министерство финансов не сдается: глава ведомства Марис Кучинскис из премьерского «Объединенного списка» направил исполнительной власти информационное сообщение «О возможности ввести налог экономической безопасности».

«В первую очередь рассматриваем его соответствие интересам национальной безопасности Латвии, — говорится в преамбуле документа. — Значимой задачей укрепления национальной безопасности является прекращение экономических связей с Российской Федерацией и Республикой Беларусь». Сии «государства высокого риска» должны подвергнуться обложению «новым, самостоятельным налогом».

«А именно: для отдельных категорий товаров, в момент, когда эти товары впервые передаются для потребления в Латвийской Республике и страной происхождения товара является государство высокого риска, применять налог экономической безопасности в размере 30%».

Что не позволяет Брюссель

Впрочем, в отношении повторного налогообложения тех товарных позиций, которые уже были растаможены в ЕС, «существует значительный риск, что налог экономической безопасности может быть признан несоответствующим статьям 3, 28, 30 и 207 Договора о функционировании Европейского Союза... и принципу единого таможенного тарифа ЕС, а также не соответствующим юриспруденции Суда Европейского Союза».

«Государства-участники не вправе в одностороннем порядке вводить фискальные меры, которые по своей экономической природе и фактическому воздействию действуют как дополнительные импортные сборы или таможенные пошлины. Подобные действия привели бы к обходу общей таможенной политики ЕС и поставили бы под угрозу применение единого внешнеторгового режима ЕС».

«Это влечет за собой возложение дополнительного фискального бремени на товары, имеющие статус товаров Союза, и может противоречить принципу свободного движения товаров».

Поэтому Минфин рекомендует: «Надо отделить фискальные платежи от нефискальных торговых ограничений. В отношении запретов право ЕС предусматривает исключения, позволяющие государствам-участникам устанавливать ограничения по соображениям общественной морали, общественного порядка или общественной безопасности».

Минфин не хочет рисковать

В ведомстве М. Кучинскиса констатировали, что им неизвестны аналогичные проекты введения в странах Евросоюза «равноценных по конструкции налогов, устанавливающих дополнительную финансовую нагрузку на товары в зависимости от их происхождения».

Напротив, есть решения Суда Евросоюза (дело C-499/23), в которых «доказано, что государство-участник не может в одностороннем порядке вводить режим ограничения торговли с третьими государствами в области исключительной внешней торговли ЕС и что аргумент безопасности надо конкретно доказывать».

Резюме Минфина: «Уже введенные ограничения (см. справку), установленные как законодательством ЕС, так и национальным законодательством и сокращающих объемы торговли с государствами-агрессорами.

Как следствие, введение налога на экономическую безопасность частично дублировало бы уже существующие ограничения, одновременно создавая дополнительные правовые, административные и фискальные риски».

Справка по антироссийским санкциям

В июле нынешнего года против России и Беларуси уже введен 21-й пакет санкций, «направленных против главных основ экономик обоих государств с целью ограничить возможности финансировать агрессию против Украины». Например: