Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает неприемлемым, что представители Европейского союза не участвуют непосредственно в переговорах Украины и России о прекращении войны. По его словам, именно Европе предстоит обеспечивать долгосрочный мир и безопасность на континенте.

Об этом глава латвийского правительства заявил в четверг, 12 ноября, журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает агентство LETA.

«Это совершенно ненормально», — заявил Кулбергс, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии представителей ЕС за столом переговоров.

Премьер подчеркнул, что обсуждение будущей системы безопасности Европы невозможно без участия самих европейских стран.

«Когда мы говорим о безопасности в будущем, именно Европа будет обеспечивать мир в долгосрочной перспективе. Поэтому решать этот вопрос без нас неприемлемо», — заявил Кулбергс.

Ранее сообщалось, что во вторник в Абу-Даби состоялись консультации представителей Еврокомиссии, Европейского совета, Франции, Германии, Италии, Великобритании и НАТО с украинской делегацией.

Затем прошла ещё одна встреча, к которой присоединились представители США.

Обе встречи состоялись перед трёхсторонними переговорами Украины, Соединённых Штатов и России, посвящёнными прекращению войны.

Таким образом, европейские представители участвовали в предварительных консультациях, однако не присутствовали непосредственно на переговорах трёх сторон, что и вызвало недовольство латвийского премьера.