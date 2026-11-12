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«Без нас решать нельзя»: премьер Латвии выступил против переговоров за спиной Европы 4 611

Политика
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает неприемлемым, что представители Европейского союза не участвуют непосредственно в переговорах Украины и России о прекращении войны. По его словам, именно Европе предстоит обеспечивать долгосрочный мир и безопасность на континенте.

Об этом глава латвийского правительства заявил в четверг, 12 ноября, журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает агентство LETA.

«Это совершенно ненормально», — заявил Кулбергс, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии представителей ЕС за столом переговоров.

Премьер подчеркнул, что обсуждение будущей системы безопасности Европы невозможно без участия самих европейских стран.

«Когда мы говорим о безопасности в будущем, именно Европа будет обеспечивать мир в долгосрочной перспективе. Поэтому решать этот вопрос без нас неприемлемо», — заявил Кулбергс.

Ранее сообщалось, что во вторник в Абу-Даби состоялись консультации представителей Еврокомиссии, Европейского совета, Франции, Германии, Италии, Великобритании и НАТО с украинской делегацией.

Затем прошла ещё одна встреча, к которой присоединились представители США.

Обе встречи состоялись перед трёхсторонними переговорами Украины, Соединённых Штатов и России, посвящёнными прекращению войны.

Таким образом, европейские представители участвовали в предварительных консультациях, однако не присутствовали непосредственно на переговорах трёх сторон, что и вызвало недовольство латвийского премьера.

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#саммит #Украина #Латвия #безопасность #переговоры #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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