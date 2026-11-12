Недовольство центральной властью и стремление сохранить особую латгальскую идентичность не означают, что жители Латгале хотят отделиться от Латвии. Бывший министр иностранных дел и обороны Артис Пабрикс не видит в регионе сильного сепаратистского движения, однако предупреждает, что подобные настроения могут искусственно подогреваться извне. По его словам, важно отличать право на самоопределение от попыток оправдать иностранную агрессию.

Может ли Латгале однажды потребовать независимости от Латвии? Подобные опасения периодически возникают на фоне дискуссий о региональной идентичности, отношениях с центральной властью и угрозах со стороны России. Однако само по себе недовольство Ригой еще не означает стремления изменить государственные границы.

Как сообщает агентство LETA+, об этом в подкасте «Что это вообще было?!» в рубрике «За занавесом» рассказал директор Центра политики Северной Европы, бывший министр иностранных дел и обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его мнению, разговоры об угрозе сепаратизма в Латгале необходимо отделять от реальных политических процессов и учитывать, как тема самоопределения используется российской пропагандой.

Латгальская идентичность — не признак сепаратизма

Пабрикс не согласен с утверждением, что человек, подчеркивающий свою принадлежность к Латгале, автоматически становится сторонником Кремля или отделения региона.

«Вопрос в том, считает ли он свою идентичность отличающейся от идентичности жителя Видземе, Курземе или лива. Но что он с этим делает?» — отметил бывший министр.

По его словам, региональная идентичность сама по себе не представляет угрозы территориальной целостности страны.

То же касается недовольства решениями правительства.

«Если Рига нас не поймет, возьмем и отделимся!» — подобные заявления иногда можно услышать от жителей Латгале. Однако Пабрикс призывает не воспринимать каждую эмоциональную реплику как свидетельство существования сепаратистского движения.

«Мы не можем сводить любое недовольство правительством к ирредентизму или созданию независимого государства. Если спросить рижан, то и они недовольны правительством», — подчеркнул он.

По оценке бывшего министра, в Латгале нет сильного местного движения, выступающего за выход из состава Латвии.

Но попытки призывать к отделению существуют

Вместе с тем Пабрикс не отрицает, что идеи сепаратизма могут распространяться и поддерживаться извне. Такие случаи уже становились предметом внимания латвийских спецслужб.

В августе 2026 года Служба государственной безопасности предложила начать уголовное преследование в отношении негражданина Латвии, который, по данным расследования, через TikTok пропагандировал отделение Даугавпилса от Латвии.

Тема возможного конфликта в Латгале обсуждалась и раньше. В 2016 году BBC представила гипотетический сценарий военного кризиса, связанного с сепаратизмом в Латгале и вмешательством России.

Однако, подчеркивается в материале, отдельные призывы к отделению и моделирование возможных угроз не доказывают, что население региона поддерживает сепаратизм.

«Жители Латгале всегда голосовали за единую Латвию как государство», — заявил Пабрикс.

При чем здесь Донецк, Крым и Косово?

Отдельное внимание бывший министр уделил тому, как российская пропаганда использует тему права народов на самоопределение. В публичных дискуссиях нередко сопоставляются независимость Латвии, признание Косово, события в Донецке и аннексия Крыма. Подобные сравнения создают впечатление, будто речь идет об одинаковых политических и правовых ситуациях, к которым разные государства применяют противоположные подходы.

Однако в действительности здесь смешиваются разные понятия: восстановление независимости ранее существовавшего государства, право народов на самоопределение, сепаратизм и территориальные изменения в результате иностранного военного вмешательства.

Именно такое смешение, согласно материалу, позволяет российской пропаганде представлять действия Москвы как аналог процессов, получивших международное признание.

Что произойдет, если в Латгале появятся «зеленые человечки»?

Пабрикс отдельно подчеркнул принципиальное различие между выражением политических взглядов местными жителями и вмешательством иностранного государства.

Если на территории Латвии появятся направленные извне вооруженные формирования — так называемые «зеленые человечки», — это, по его оценке, будет актом агрессии, а не реализацией права на самоопределение. В таком случае реагировать должны Национальные вооруженные силы.

Бывший министр также усомнился в том, что присоединение к России могло бы обеспечить жителям Латгале больше возможностей для сохранения собственной культурной идентичности.

«Разве латгальская идентичность пользовалась бы большим уважением, например, если бы Латгале присоединилась к России? Я в этом сильно сомневаюсь», — заявил он.

Таким образом, Пабрикс призывает не преувеличивать масштабы сепаратистских настроений в Латгале, но одновременно не игнорировать попытки использовать региональные различия для внешнего политического влияния.

По его оценке, наличие собственной культурной идентичности и критическое отношение к решениям правительства не противоречат принадлежности к единому латвийскому государству.