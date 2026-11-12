В четверг, 12 ноября, латвийские фермеры высыпали несколько тонн овощей возле здания Рижской думы. Так они выразили протест против условий закупок питания для школ и детских садов столицы. По мнению сельхозпроизводителей, нынешняя система не гарантирует, что в школьные столовые будут поступать продукты местного производства, несмотря на публичные обещания политиков поддерживать латвийских фермеров.

Несколько тонн выращенных в Латвии овощей оказались у здания Рижской думы. Необычную акцию протеста организовали фермеры, недовольные условиями муниципальных закупок питания для учебных заведений столицы.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на общество «Крестьянский сейм» (Zemnieku saeima), участники акции хотят привлечь внимание к риску вытеснения местной сельскохозяйственной продукции более дешевыми импортными продуктами.

Член правления организации Мартиньш Тронс заявил, что ноябрь, который в Латвии считается месяцем патриотизма, должен стать поводом для политиков подтвердить поддержку местных производителей конкретными решениями.

По его словам, власти публично обещают обеспечить детей качественными латвийскими продуктами, однако условия закупок не гарантируют, что эти обещания будут выполнены.

Закупка на 26,8 млн евро вызвала недовольство фермеров

В этом году Рижское самоуправление объявило закупку услуг питания для 27 учебных заведений на общую сумму 26,8 млн евро.

Одним из главных поводов для критики стало условие, согласно которому расстояние доставки отдельных продуктов может достигать 300 километров от границы Риги.

В «Крестьянском сейме» обращают внимание, что такой радиус охватывает не только территорию Латвии, но и части соседних государств.

По мнению организации, это осложняет проверку фактического происхождения продуктов и соблюдения требований к их качеству.

«В сфере закупок продуктов питания Рижская дума оказала латвийским фермерам медвежью услугу. С одной стороны, обещают поддержку местным производителям и качественное питание для детей, а с другой — система закупок не гарантирует, что выращенная латвийскими фермерами продукция действительно попадет в школьные столовые», — заявил Тронс.

Он подчеркнул, что при таких условиях в меню школьников и воспитанников детских садов могут оказаться продукты из соседних и третьих стран.

При этом само по себе разрешенное расстояние доставки не означает, что продукты обязательно будут импортными. Опасения фермеров связаны прежде всего с отсутствием, по их оценке, достаточных гарантий и механизмов контроля.

Организация утверждает, что неоднократно призывала Рижскую думу остановить закупку, однако ее обращения не принесли результата.

Впереди еще один крупный конкурс — на обеспечение питания в 101 учебном заведении столицы.

Почему фермеры высыпали овощи у думы

По словам организаторов, оставленный у здания самоуправления урожай символизирует латвийскую продукцию, которая могла бы использоваться для приготовления школьных обедов, но рискует не попасть в систему муниципальных поставок.

Фермеры считают, что при выборе поставщиков слишком большое значение по-прежнему имеет цена, тогда как происхождение, свежесть и качество продуктов не всегда получают достаточное внимание.

«При проведении закупок необходимо оценивать свежесть продуктов, их сезонность, соответствие требованиям качества и устойчивость поставок. Не менее важно проверять, что на самом деле попадает на тарелки детей», — отметил Тронс.

В организации убеждены, что Рига благодаря масштабам закупок могла бы обеспечить более предсказуемый спрос на продукцию латвийских хозяйств.

При этом условия конкурсов, по мнению фермеров, должны соответствовать принципам публичных закупок Европейского союза.

Изменения в законе усилили опасения производителей

Дополнительное беспокойство сельскохозяйственных организаций вызвали изменения законодательства о публичных закупках.

В начале лета вступили в силу поправки к Закону о публичных закупках, одновременно с которыми были отменены ранее действовавшие требования к зеленым публичным закупкам, установленные правилами Кабинета министров.

В «Крестьянском сейме» опасаются, что теперь значение экологических критериев, качества продуктов и устойчивости поставок в большей степени зависит от решений конкретного заказчика. Если главным критерием останется самая низкая цена, местным производителям, включая органические хозяйства, может стать сложнее конкурировать за муниципальные контракты.

Для фермеров это означает риск сокращения стабильных заказов, от которых зависит возможность планировать производство и инвестиции.

В настоящее время под руководством Министерства земледелия разрабатываются рекомендации по устойчивым закупкам продуктов питания и услуг питания. Предполагается, что они предложат дополнительные инструменты проверки поставщиков и контроля качества продуктов. Однако рекомендации не будут обязательными для самоуправлений.

В организации считают, что необходимы именно обязательные правила, принятие которых пока задерживается.

Фермеры готовы продолжать протесты

«Фермерам надоела эта волокита и многолетние обещания поддержать местных производителей, которые остаются на бумаге. От Рижской думы, правительства и Сейма мы ожидаем конкретных действий — прозрачных условий закупок, реального контроля поставок и предсказуемых возможностей сотрудничества», — подчеркнул Тронс.

Он предупредил, что, если ситуация не изменится, сельхозпроизводители готовы проводить новые акции протеста. При этом организаторы предложили практическое решение судьбы овощей, высыпанных возле Рижской думы. Если депутаты не захотят принять такой «подарок», фермеры призывают жителей столицы бесплатно забирать овощи для собственных нужд.

«Крестьянский сейм» объединяет около 800 фермерских хозяйств Латвии. Их совокупная площадь сельскохозяйственных земель превышает 500 тысяч гектаров, а число работников составляет более 6000 человек.

Пока неизвестно, намерена ли Рижская дума пересматривать условия закупок после акции протеста. В представленном сообщении позиция самоуправления по претензиям фермеров не приводится.