Сегодня Андрис Кулбергс отправился в Дублин на саммит глав государств и правительств стран ЕС. Однако параллельно продолжается работа по формированию нового правительства. Как ожидается, в субботу утром премьер объявит о том, кто войдет в правящую коалицию. Имена же министров станут известны не позднее понедельника, 16-го ноября. Тогда же будет обнародована и декларация нового правительства - она будет весьма лаконичной. В ней будут обозначены основные приоритеты правительства.

Само же правительство будет утверждено в Сейме уже во вторник, 17-го ноября. В этот же день парламент намерен утвердить и состав сеймовских комиссий с тем, чтобы комиссии на своих заседаниях во вторник и среду избрали руководство комиссий. Распределение постов в комиссиях тесно связано с правительством - коалиционные партнеры получают и большинство руководящих должностей в комиссиях.

По слухам, коалиция будет состоять из Объединенного списка и Национального объединения, что дает в сумме 51 голос в Сейме из 100.

Уже после Нового года Кулбергс и Ко начнет процесс объединения министерств - сперва объединять минрегионального развития, минклимата и минэкономики, а потом и минздрав с минблагом.