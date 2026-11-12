"Объединенный список" (ОС) продолжает работу над декларацией будущего правительства, и ее проект может быть готов в конце недели, когда его планируется обсудить во фракции и передать на оценку потенциальным партнерам по коалиции, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель ОС Эдгарс Таварс.

По словам политика, в настоящее время уточняется проект декларации, который затем будет обсуждаться с депутатами фракции и потенциальными партнерами. Таварс добавил, что у партнеров будет возможность дополнить документ и высказать свои предложения. Более подробную информацию о ходе переговоров Таварс пообещал предоставить в конце недели.

Политик признал, что пока неизвестно, последуют ли за этими обсуждениями конкретные решения, однако выразил надежду, что в ближайшие дни удастся добиться большей ясности как в отношении содержания правительственной декларации, так и по другим вопросам формирования правительства.

На вопрос о возможных кандидатах на посты министров, выдвинутых ОС, политик ответил, что конкретные решения еще не приняты, но и в этом вопросе больше ясности может появиться в конце недели. В настоящее время возможные кандидаты не разглашаются.