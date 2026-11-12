Темп формирования нового правительства является "взвешенным и удовлетворительным", и, скорее всего, в ближайшее время ожидаются конкретные решения о составе правительства и создании комиссий Сейма, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг в Рижском замке встретился со спикером Сейма Эдвардсом Смилтенсом.

Президент напомнил, что кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") получил официальное приглашение сформировать правительство неделю назад, и уже состоялись консультации и дискуссии о предстоящей работе. Ринкевич признал, что регулярно общается с Кулбергсом по поводу формирования правительства, а во время встречи со Смилтенсом обсуждался график создания комиссий.

Президент заявил, что не видит оснований для беспокойства. Он напомнил, что в истории латвийского парламентаризма темпы формирования правительства были разными. Были случаи, когда правительство получало вотум доверия Сейма через два-три дня после созыва парламента, но были и случаи, когда правительство утверждалось в конце ноября или января.

Ринкевич считает логичным объяснение Смилтенса о том, что сначала нужно сформировать состав Кабинета министров, а затем парламентские комиссии. Президент согласен, что такая последовательность позволяет избежать изменений в составе комиссий в связи со сменой депутатов.

Президент допустил, что к государственным праздникам может появиться новый Кабинет министров и комиссии, которые начнут рассматривать законопроекты. По его мнению, сдвиг на неделю в ту или иную сторону не является решающим, и такой темп Ринкевич оценивает как полностью удовлетворительный.