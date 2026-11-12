Министерство сообщения Латвии выступает за сохранение действующей системы льгот на проезд в общественном транспорте. Для этого государству потребуется дополнительно выделять около 15 миллионов евро ежегодно. При этом даже в наиболее благоприятном варианте стоимость билетов на региональные автобусы и поезда может вырасти в среднем на 10%.

Как сообщает агентство LETA, Министерство сообщения обсудило с социальными партнёрами возможные варианты финансирования общественного транспорта на ближайшие четыре года.

В ведомстве подчеркнули, что никаких решений об изменении системы льгот пока не принято. Если такие изменения всё же будут одобрены, они смогут вступить в силу не раньше середины 2027 года.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Каспарс Берзиньш заявил, что пересмотр льгот следует рассматривать только как крайнюю меру.

По его словам, необходимо обеспечить финансовую устойчивость общественного транспорта, не лишая жителей возможности добираться до работы, учебных заведений и медицинских учреждений.

Особое внимание министерство предлагает уделить социально уязвимым группам населения, для которых общественный транспорт зачастую является не вопросом удобства, а жизненной необходимостью.

Три варианта: от сокращения маршрутов до сохранения льгот

Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией разработало три возможных сценария финансирования регионального общественного транспорта на 2027–2030 годы.

Первый вариант — жёсткая экономия.

Предполагается сохранить финансирование на нынешнем уровне. Однако это потребует значительного сокращения региональных автобусных маршрутов и железнодорожных перевозок, существенного повышения стоимости билетов и пересмотра льгот.

В министерстве считают, что такой сценарий серьёзно ухудшит доступность общественного транспорта, особенно в регионах.

Второй вариант — повышение тарифов и сокращение льгот.

Предлагается сохранить существующую сеть автобусных и железнодорожных маршрутов, но повысить цены на билеты в среднем на 10%.

Одновременно предусматривается пересмотр льгот: максимальная государственная компенсация стоимости проезда составит 70%.

Для реализации этого варианта потребуется дополнительно 10 миллионов евро в год.

Третий вариант — повышение тарифов при сохранении льгот.

Предусматривается сохранение нынешней маршрутной сети и действующей системы льгот на проезд.

Стоимость билетов при этом также может увеличиться в среднем на 10%.

Дополнительные расходы государственного бюджета составят около 15 миллионов евро ежегодно.

Именно третий вариант Министерство сообщения считает предпочтительным, поскольку он позволит сохранить поддержку льготных категорий пассажиров и доступность транспорта.

Общественные организации выступили против сокращения льгот

Во время обсуждения представители общественных организаций выразили обеспокоенность возможным ограничением льгот на проезд.

Они призвали в первую очередь искать дополнительные средства в государственном бюджете, чтобы сохранить существующую систему поддержки.

В обсуждении участвовали представители Союза самоуправлений Латвии, объединения людей с инвалидностью и их друзей Apeirons, организаций Sustento, Латвийского общества слепых, Dzīvības koks, Terēze, Pilsēta cilvēkiem, а также пациентских и других общественных организаций.

Министерство сообщения обещает учесть полученные замечания при подготовке окончательного документа.

Что ещё изменится в общественном транспорте?

Независимо от выбранного варианта финансирования власти намерены продолжить модернизацию транспортной системы.

В частности, планируется развивать безналичную оплату, внедрять единую билетную систему, совершенствовать учёт пассажиропотока и координацию автобусных и железнодорожных перевозок.

Также предусмотрены более тесная интеграция школьных перевозок и пересмотр работы автовокзалов.

В министерстве рассчитывают, что эти меры помогут увеличить доходы транспортной системы и эффективнее расходовать бюджетные средства.

Таким образом, пока отмена или сокращение льгот не утверждены. Министерство сообщения предлагает сохранить их в полном объёме, однако вопрос повышения стоимости билетов на региональные автобусы и поезда остаётся открытым.