Результаты лабораторных исследований первых 28 образцов транзитного зерна не указывают на его украинское происхождение. Об этом сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Проверка транзитного зерна в Латвии: первые анализы не выявили украинского происхождения

Результаты лабораторных исследований первых 28 образцов транзитного зерна не указывают на его украинское происхождение. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

По информации министерства, с сентября Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отобрала 50 образцов транзитного зерна и передала их научному институту Bior.

Все образцы были направлены на исследование в аккредитованную лабораторию во Франции.

К настоящему времени получены результаты анализов 28 образцов. Их оценили с использованием британской эталонной базы данных системы проверки происхождения зерна.

Ни в одном из исследованных образцов результаты анализов не указали на украинское происхождение зерна.

Как определяют происхождение зерна?

Эталонная база данных системы проверки охватывает 17 стран. Её поддерживает британское Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA).

Используемый метод основан на анализе стабильных изотопов и химических элементов в составе зерна. Эти показатели отражают климатические, геологические и экологические условия местности, где оно было выращено.

В Министерстве земледелия при этом подчёркивают, что определение происхождения зерна таким способом представляет собой статистическую оценку.

Поэтому результаты лабораторных исследований необходимо рассматривать вместе с сопроводительными документами грузов, информацией о прослеживаемости цепочки поставок и другими доказательствами.

Латвия участвует в системе проверки происхождения зерна в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, заключённым между Украиной, Великобританией и Латвией.

Система создана как дополнительный научный инструмент для проверки происхождения зерна. В частности, она должна помогать выявлять возможные несоответствия в заявленной стране происхождения грузов и риски обхода санкций.

Полученную информацию PVD передаёт Таможенному управлению Службы государственных доходов (VID) в пределах его компетенции.

Исследование образцов продолжается. Результаты анализов остальных проб будут поступать постепенно.

Латвия проверяет, не перевозят ли через неё украденное украинское зерно

Ранее сообщалось, что 24 сентября Сейм в срочном порядке принял поправки к Закону об обороте кормов для животных.

Они предусматривают пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран, чтобы не допустить перевозки через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна.

Транзит российского зерна вырос более чем втрое

Между тем, согласно данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года транзит зерновых из России через Латвию увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За январь–октябрь нынешнего года через Латвию транзитом было перевезено 1,115 миллиона тонн российского зерна.

За тот же период прошлого года этот показатель составлял 357 645 тонн.

Ещё более резкий рост наблюдается в транзите зерновых из Беларуси.

За десять месяцев 2026 года через Латвию транзитом прошло 185 756 тонн белорусского зерна, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 60,8 тонны.

Таким образом, объёмы транзита зерновых из Беларуси выросли более чем в 3000 раз.