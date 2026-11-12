В Латвии рассматривают возможность пересмотра технических решений железнодорожного проекта Rail Baltica, чтобы сократить расходы на строительство и ускорить работы. Однако для реализации этих планов потребуются дополнительные средства из государственного бюджета. Между тем страна рискует лишиться более 100 миллионов евро уже выделенного европейского финансирования.

Об этом сообщает компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающую за реализацию проекта в Латвии.

С 9 по 11 ноября Ригу посетили представители Европейского исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Цель визита — проверить, как используются выделенные Евросоюзом средства на строительство основной трассы Rail Baltica и железнодорожной станции в Рижском аэропорту.

Европейские специалисты также ознакомились с ходом реализации проекта в Эстонии и Литве.

Строительство предлагают сделать дешевле

Латвийская сторона представила европейским партнёрам возможные варианты оптимизации технических решений на основной трассе.

Речь идёт о пересмотре отдельных строительных решений, который позволит снизить стоимость работ, не отказываясь от основных целей проекта.

При этом должны быть сохранены функциональность железной дороги, требования безопасности и соответствие европейским стандартам высокоскоростного железнодорожного сообщения.

По оценке EDzL, такая оптимизация поможет сократить разрыв между уже выделенным финансированием и фактическими затратами на строительство.

Кроме того, пересмотр технических решений совместно с подрядчиками должен ускорить выполнение работ и уменьшить риск задержек.

Член правления компании Давис Блаус подчеркнул, что Rail Baltica остаётся одним из важнейших европейских транспортных проектов.

По его словам, проведённый анализ показал, что строительство можно организовать экономнее, не жертвуя качеством, безопасностью и функциональностью инфраструктуры.

Всё зависит от решения правительства

Внедрение новых технических решений может начаться уже до конца 2026 года.

Однако для этого необходимо, чтобы правительство Латвии и Министерство сообщения подтвердили выделение дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Это позволит продолжить строительство и освоить европейские средства в рамках продлённых сроков соглашений по программе Connecting Europe Facility (CEF).

При этом предусмотрен и запасной вариант: если оптимизация отдельных участков затянется, строители смогут продолжать работы по ранее утверждённым техническим проектам.

Таким образом, пересмотр решений не должен приводить к остановке строительства.

Латвия может потерять более 100 миллионов евро

Ситуацию осложняет вопрос использования уже предоставленного европейского финансирования.

Ранее программа TV3 «Nekā personīga» сообщила, что представители европейских структур намерены выяснить, почему Латвия до сих пор не освоила часть доступных средств на Rail Baltica.

По информации журналистов, страна может потерять более 100 миллионов евро, поскольку CINEA вправе рассмотреть возможность перераспределения неиспользованных денег на другие проекты.

Однако Министерство сообщения подчёркивает, что окончательных решений пока нет.

В ходе ноябрьского визита европейских представителей изменения в соглашениях о финансировании не утверждались.

Решение будет принято после оценки результатов встреч и дополнительного изучения представленной информации. Ожидается, что этот процесс завершится до конца года.

Важную роль сыграет и готовность латвийского правительства выделить бюджетные средства для покрытия финансового дефицита.

Европейское финансирование зависит от реального прогресса

Председатель правления совместного предприятия балтийских стран RB Rail Марко Кивила отметил, что Rail Baltica является единым международным проектом.

Полноценный эффект от новой железной дороги будет достигнут только после соединения всех трёх стран Балтии с европейской железнодорожной сетью.

Поэтому особенно важно, чтобы строительство продвигалось одновременно в Латвии, Литве и Эстонии.

Для Латвии сейчас принципиально важно продемонстрировать конкретные результаты на основной трассе.

Способность выполнять запланированные работы и эффективно использовать уже выделенные средства ЕС станет одним из ключевых условий как сохранения нынешнего финансирования, так и получения дальнейшей европейской поддержки.

Во время визита представители CINEA осмотрели южный участок латвийской трассы, где уже ведутся земляные работы, строительство подъездных дорог и подготовка к следующим этапам, а также строительную площадку станции Rail Baltica в Рижском аэропорту.

Сколько в итоге будет стоить Rail Baltica?

По последним оценкам, стоимость первого этапа проекта во всех трёх странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро.

Из этой суммы на Латвию приходится около 5,5 миллиарда евро. С учётом индексации расходы могут увеличиться до шести миллиардов.

Общая стоимость Rail Baltica, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения: в 2017 году реализацию всего проекта оценивали в 5,8 миллиарда евро.

На первом этапе в Латвии планируется построить основную железнодорожную линию от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также завершить работы на станции Рижского аэропорта и в южной части Рижского центрального вокзала.

При этом так называемая Рижская петля в первый этап не включена.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейской колеи шириной 1435 миллиметров, которая соединит Таллин с границей Литвы и Польши, обеспечив дальнейшее сообщение с другими европейскими странами.

Общая протяжённость новой линии в странах Балтии составит около 870 километров, а максимальная скорость пассажирских поездов должна достигать 240 километров в час.