Россия пытается затянуть переговоры о прекращении войны в Украине, предлагая пересмотреть существующие принципы европейской безопасности. По мнению латвийского политолога Мариса Цепуритиса, Москва стремится сохранить интерес администрации Дональда Трампа к переговорному процессу, не демонстрируя при этом готовности к компромиссам.

Такую оценку агентству LETA дал директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

По его словам, с самого начала переговоров Россия стремилась скорее имитировать дипломатический процесс, чем добиваться реального соглашения. Одной из главных целей Москвы эксперт считает сохранение прямого канала общения с Вашингтоном и лично администрацией президента США Дональда Трампа.

Цепуритис обратил внимание и на состав российской делегации. По его мнению, выбор Владимира Мединского в качестве руководителя переговорной группы не был случайным.

Эксперт считает, что Россия занимает жёсткую позицию и не проявляет готовности уступать ни по одному из ключевых вопросов. В том числе этим он объясняет предложение обсудить пересмотр принципов европейской безопасности, прозвучавшее после трёхсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Москва может вернуться к ультиматуму 2021 года

По оценке Цепуритиса, российские предложения о пересмотре системы европейской безопасности фактически повторяют требования, которые Москва выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года.

Тогда Кремль потребовал прекратить расширение Североатлантического альянса и вывести войска и вооружения других стран НАТО с территории государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

Политолог подчеркнул, что выполнение подобных требований фактически предоставило бы России право вето на важнейшие решения в области европейской безопасности.

При этом, по его мнению, Москва прекрасно понимает, что европейские государства не согласятся на такие условия, а для США многие из этих требований также окажутся неприемлемыми.

Именно поэтому эксперт рассматривает их выдвижение как способ затянуть переговоры.

Россия рассчитывает договориться непосредственно с Трампом

Цепуритис считает, что Украина и в определённой степени США вступили в переговоры, рассчитывая на возможность достижения соглашения.

Однако любое соглашение предполагает компромиссы и взаимные уступки. Российская позиция, по мнению политолога, свидетельствует об отсутствии готовности идти на такие шаги.

Эксперт полагает, что Москва по-прежнему рассчитывает добиться своих основных целей прежде всего военным путём, а затем закрепить результаты в прямых договорённостях с Вашингтоном.

Особое значение Россия придаёт контактам со специальными посланниками Трампа, а в перспективе — и с самим американским президентом.

Цепуритис также упомянул возможную встречу лидеров Китая, России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По его предположению, на такой встрече могут обсуждаться не только Украина и Европа, но и более широкие вопросы формирования нового мирового порядка.

Для европейских государств подобный сценарий вызывает обоснованные опасения: ключевые решения об их безопасности могут попытаться принять без их участия.

При этом эксперт подчеркнул, что обсуждение будущей системы безопасности Европы после окончания войны в Украине невозможно без самих европейцев.

Экономические обещания как инструмент влияния

По мнению Цепуритиса, Москва готова прилагать значительные усилия для сохранения прямого канала связи с администрацией США.

Об этом, в частности, свидетельствуют активность российского специального представителя Кирилла Дмитриева и попытки добиться расположения Дональда Трампа.

Эксперт считает, что предложение России о поставках дизельного топлива было попыткой помочь американскому президенту в преддверии промежуточных выборов в США.

Кроме того, Москва обещает Вашингтону значительные экономические выгоды, которые якобы станут возможными после урегулирования войны в Украине.

Таким образом, считает политолог, Россия пытается убедить американскую администрацию занять более благоприятную для Москвы позицию.

Чего добивается Трамп?

Отвечая на вопрос о заинтересованности США в восстановлении отношений с Россией, Цепуритис отметил, что нынешняя американская политика во многом определяется личными представлениями и приоритетами Дональда Трампа.

По мнению эксперта, одна из главных целей президента США — как можно быстрее добиться прекращения войны.

Политолог напомнил, что Трамп ранее обещал урегулировать конфликт за 24 часа, однако выполнить это обещание ему не удалось.

Цепуритис предполагает, что для американского президента особенно важно добиться результата, который можно было бы представить как личный политический успех.

При этом, по оценке эксперта, вопрос о содержании будущего соглашения, его долговечности и способности обеспечить стабильность может отойти на второй план.

Главный соперник США — Китай

Цепуритис также обратил внимание на более широкий геополитический контекст.

По его словам, главным стратегическим интересом США остаётся соперничество с Китаем за глобальное влияние.

Россия в этой системе является менее значимым игроком, однако Вашингтон может рассматривать улучшение отношений с Москвой как один из способов ослабления растущего влияния Пекина.

США предложили России подготовить новый договор о безопасности

Как ранее сообщило американское издание Axios со ссылкой на информированные источники, США обратились к России с предложением подготовить новый проект соглашения о безопасности в Европе.

Документ должен учитывать изменения международной обстановки после 2021 года и предусматривать взаимные меры по снижению напряжённости.

Вашингтон также предложил Москве допустить европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров.

По информации Axios, вопрос новой архитектуры европейской безопасности стал одним из центральных пунктов напряжённых трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

Американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предложили российской стороне разработать проект соглашения, который включал бы конкретные обязательства Москвы по снижению напряжённости и гарантии ненападения на европейские государства.

Таким образом, по оценке Мариса Цепуритиса, главная опасность заключается не только в затягивании переговоров по Украине, но и в попытке России использовать мирный процесс для пересмотра всей системы европейской безопасности на выгодных Москве условиях.