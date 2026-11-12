Министерство внутренних дел Латвии предлагает продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью до 30 июня 2027 года. Ведомство предупреждает о сохраняющемся миграционном давлении и новых способах незаконного пересечения границы, включая использование туннелей. С начала года пограничники предотвратили уже почти 13 тысяч попыток незаконного проникновения в страну.

Латвия намерена еще на полгода сохранить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Министерство внутренних дел подготовило для правительства предложение продлить действующий режим до 30 июня 2027 года, поскольку ситуация на восточной границе остается напряженной.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на документы МВД, сейчас режим усиленной охраны действует до конца 2026 года. Министерство считает, что оснований для его отмены пока нет.

Особый режим распространяется на Лудзу и волости Лудзенского края, Краславу и волости Краславского края, Аугшдаугавский край, Даугавпилс, а также Каунатскую волость Резекненского края.

Окончательное решение о продлении режима должно принять правительство.

На границе обнаруживают туннели и поврежденное оборудование

Одним из главных аргументов МВД стало изменение способов незаконного пересечения границы.

Несмотря на строительство пограничной инфраструктуры, нарушители продолжают искать новые возможности проникновения на территорию Латвии.

В министерстве сообщают о случаях преднамеренного повреждения пограничных сооружений и оборудования, в том числе камер видеонаблюдения и распределительных шкафов. Кроме того, зафиксировано использование туннелей для незаконного пересечения государственной границы.

Отмечались также агрессивные действия в отношении сотрудников, обеспечивающих охрану границы.

По оценке МВД, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что миграционное давление приобретает новые формы, а существующей инфраструктуры недостаточно для полного предотвращения нарушений.

Ведомство рассматривает происходящее как часть гибридных угроз, направленных против внешней границы не только Латвии, но и Европейского союза и НАТО.

Почти 13 тысяч человек остановлены с начала года

Масштаб миграционного давления отражает статистика Государственной пограничной охраны.

С начала 2026 года по 10 ноября включительно от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 12 857 человек. Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения.

Динамика последних лет выглядит следующим образом:

Год Число предотвращенных пересечений 2022 5 286 2023 13 863 2024 5 388 2025 12 046 2026 (до 10 ноября) 12 857

Таким образом, показатель нынешнего года уже превысил прошлогодний и приближается к уровню 2023 года, когда было зафиксировано почти 14 тысяч таких случаев.

При этом по гуманитарным соображениям некоторым людям разрешали пересечь границу. В 2022 году таких случаев было 217, в 2023-м — 428, в 2024-м — 26, а в 2025-м — 31.

Приведенная статистика отражает количество предотвращенных пересечений, а не обязательно число уникальных людей: один человек может предпринимать несколько попыток.

МВД предупреждает о новых угрозах в регионе

Обосновывая необходимость продления режима, Министерство внутренних дел обращает внимание и на ситуацию в соседних государствах.

В частности, ведомство ссылается на появившуюся в открытых источниках информацию о возможных провокациях и диверсиях на границе Польши и России. В связи с этими угрозами Польша уже приняла дополнительные меры безопасности.

По мнению латвийского МВД, странам региона необходимо координировать действия, чтобы поддерживать сопоставимый уровень защиты границ с Беларусью.

Это особенно важно, поскольку латвийско-белорусская граница одновременно является внешней границей Европейского союза и НАТО.

Усиленная охрана действует на фоне многолетнего миграционного давления

Латвия сталкивается с миграционным давлением со стороны Беларуси с августа 2021 года. Латвийские власти считают, что нелегальная миграция используется белорусской стороной как инструмент политического давления.

За прошедшие годы на границе была построена дополнительная инфраструктура безопасности, однако, как отмечают в МВД, попытки незаконного пересечения продолжаются.

Поэтому министерство предлагает сохранить усиленные меры еще на шесть месяцев — до конца июня 2027 года.

Если правительство поддержит предложение, действующий режим в приграничных районах не завершится 31 декабря, а будет продлен на первую половину следующего года.