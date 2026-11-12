В Латвии обсуждается масштабная реорганизация правительства, предусматривающая сокращение числа министерств. Среди возможных изменений — объединение Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния с 2028 года. Однако сами ведомства пока не подтверждают подготовку к слиянию, а окончательный список изменений политики обещают представить в ближайшие дни.

Министерство благосостояния Латвии не получало официальных предложений об объединении с Министерством здравоохранения. Более того, внутри ведомства этот вопрос пока даже не обсуждался, хотя политики уже рассматривают такой вариант в рамках планируемого сокращения числа министерств.

Как сообщает агентство LETA, руководитель отдела коммуникации Министерства благосостояния Айга Исаева подтвердила, что никаких предложений о возможном слиянии в ведомство не поступало.

В Министерстве здравоохранения заняли более сдержанную позицию. Руководитель отдела коммуникации Оскар Шнейдерс отказался уточнить, получало ли ведомство информацию о конкретных планах объединения. По его словам, вопросы о возможной реорганизации следует адресовать премьер-министру и политикам, которые ведут соответствующие переговоры.

Минздрав и Минблаг могут объединить с 2028 года

Возможность объединения двух министерств ранее допустил министр финансов Марис Кучинскис, представляющий «Объединенный список». В интервью LETA он сообщил, что этот вариант обсуждается в ходе переговоров о структуре будущего правительства.

При этом немедленного объединения ведомств не предполагается.

«В ходе переговоров мы пришли к тому, что подготовка могла бы стать задачей следующего года», — заявил Кучинскис.

По его словам, в течение 2027 года можно было бы разработать подробный план реорганизации, чтобы избежать резких изменений в работе государственных учреждений. В таком случае с 2028 года Министерство здравоохранения и Министерство благосостояния могли бы начать работать как единое ведомство.

Не исключается и промежуточный вариант, при котором у двух министерств будет один министр еще до их окончательного объединения.

Однако Кучинскис признал, что непосредственная экономия бюджетных средств от такого решения была бы сравнительно небольшой. Пока речь идет исключительно о политических предложениях. Решение об объединении министерств не принято, а конкретный план реорганизации не представлен.

Какие еще министерства могут объединить

Обсуждение касается не только здравоохранения и социальной сферы.

По словам Кучинскиса, «Объединенный список» в настоящее время склоняется к варианту объединения сразу трех ведомств:

Министерства умного управления и регионального развития;

Министерства климата и энергетики;

Министерства экономики.

В качестве еще одного возможного изменения рассматривается объединение Министерства культуры с Министерством образования и науки.

Во время переговоров обсуждалась также идея создания Министерства инфраструктуры на базе Министерства сообщения и Министерства экономики.

Однако Кучинскис считает, что сейчас реализовывать этот вариант не следует.

Таким образом, рассматриваются сразу несколько моделей изменения структуры правительства, но ни одна из них пока не представлена как окончательно согласованная.

Когда объявят о сокращении числа министерств

Премьер-министр и формирующий следующее правительство Андрис Кулбергс ранее сообщил в интервью TV3, что число министерств планируется сократить уже в 2027 году. Конкретные решения он пообещал представить в конце этой недели, предположительно в выходные. При этом Кулбергс пока не назвал ни ведомства, которые предполагается ликвидировать или объединить, ни окончательное число министров в будущем правительстве.

По словам премьера, сокращение числа министерств само по себе не означает автоматического уменьшения государственных расходов. Реальная экономия, как он пояснил, может быть достигнута за счет объединения помещений, уменьшения затрат на содержание зданий и пересмотра административных расходов.

Это означает, что для бюджета важным будет не только количество министерств, но и то, какие именно расходы удастся сократить после реорганизации.

Планируется сократить и другие государственные расходы

Изменение структуры министерств — лишь одна из мер, которые новое правительство намерено реализовать в 2027 году. Среди других предложений — сокращение государственного финансирования политических партий, уменьшение компенсаций депутатам Сейма и отказ от представительских расходов.

Окончательные параметры этих изменений пока не названы.

Таким образом, уже в ближайшие дни может стать известно, какие министерства Латвии ожидает объединение и как будет выглядеть структура нового правительства. При этом возможное слияние Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния рассматривается как более долгосрочный проект, реализация которого может начаться в 2028 году.