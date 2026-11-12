Планы правительства Латвии сэкономить 2,875 млрд евро за четыре года могут негативно отразиться на экономическом росте и покупательной способности населения. Банковские экономисты признают необходимость сокращения бюджетных расходов, но предупреждают: слишком резкая экономия уже в 2027 году способна затормозить экономику. Особенно уязвимыми могут оказаться работники общественного сектора.

Латвии необходимо привести государственные финансы в порядок, однако попытка быстро сократить бюджетные расходы может обойтись экономике слишком дорого. К такому выводу пришли экономисты крупнейших банков, оценивая представленный премьер-министром Андрисом Кулбергсом план экономии почти трех миллиардов евро до 2030 года.

Как сообщает агентство LETA, экономисты Luminor Bank, SEB banka и Swedbank считают, что бюджетная экономия должна сопровождаться структурными реформами и проводиться постепенно, чтобы не спровоцировать резкое замедление экономического роста.

Премьер-министр предлагает за четыре года сократить запланированные расходы и увеличить доходы бюджета в общей сложности на 2,875 млрд евро. Самый большой объем экономии предусмотрен уже на 2027 год — 822 млн евро.

Почему экономия может ударить по экономике

Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш обращает внимание, что сейчас Латвия не находится в экономическом кризисе. Напротив, экономика растет, причем быстрее прежних ожиданий.

До пересмотра статистических данных банк прогнозировал увеличение ВВП в 2026 году на 3%, однако теперь допускает еще более высокий результат.

В 2027 году рост, вероятно, замедлится из-за подорожания энергоносителей и изменений в освоении европейских фондов. В 2028 году возможно новое ускорение. По мнению Страутиньша, это означает, что государство может позволить себе меры экономии, но вводить их следует осторожно.

Особую обеспокоенность вызывает распределение сокращений по годам. Если в 2027 году потребуется уменьшить запланированные расходы на 822 млн евро, рост государственных трат практически остановится. Даже при использовании накопленных средств государственных предприятий потребуется экономия примерно на 600 млн евро.

Поскольку значительная часть бюджета уже предназначена для пенсий и обороны, давление на остальные сферы может оказаться особенно сильным.

Страутиньш считает, что цель сокращения расходов к 2030 году можно сохранить, но достигать ее следует постепенно.

При этом экономист подчеркивает важное различие: речь идет не обязательно об уменьшении фактических расходов государства, а о сокращении их запланированного роста. Иными словами, бюджетные траты могут продолжить увеличиваться, но медленнее, чем предполагалось ранее.

Покупательная способность жителей может снизиться

Главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя предупреждает, что в 2027 году жители Латвии могут столкнуться сразу с несколькими неблагоприятными факторами. Банк прогнозирует замедление экономического роста с примерно 3% в 2026 году до 2,2% в следующем.

Одновременно ожидается ускорение инфляции, в том числе из-за роста мировых цен. Повышение стоимости товаров и услуг будет поглощать значительную часть доходов населения.

При этом темпы увеличения зарплат уже замедлились и, вероятно, останутся умеренными. В результате рост покупательной способности, наблюдавшийся в предыдущие годы, в 2027 году может оказаться минимальным.

Для работников общественного сектора ситуация может быть еще сложнее. По оценке Зоргенфрейи, их реальная покупательная способность, вероятно, снизится. Если правительство дополнительно ограничит рост фонда оплаты труда, это может еще сильнее сократить потребление.

Таким образом, последствия бюджетной экономии способны затронуть не только государственные учреждения, но и частные предприятия, зависящие от расходов населения.

Экономика может потерять более 2,5%

Зоргенфрейя отмечает, что в представленном плане пока обозначена прежде всего денежная цель, тогда как конкретное содержание реформ еще разрабатывается. По ее приблизительной оценке, за четыре года меры экономии могут привести к тому, что объем экономики окажется более чем на 2,5% ниже, чем при сценарии без этих мер.

Экономист подчеркивает, что это предварительный и сравнительно оптимистичный расчет.

«Менее болезненно устранять неэффективные расходы, чем механически урезать бюджет, сокращать государственные инвестиции или повышать налоги», — отметила Зоргенфрейя.

Она также предостерегает от чрезмерно быстрого сокращения расходов в период, когда экономика еще не использует весь свой потенциал.

В качестве примера экономист привела Эстонию, где меры по уменьшению бюджетного дефицита в сложный для экономики период дополнительно сдерживали экономический рост.

Сокращение бюрократии не даст мгновенной экономии

Одно из направлений правительственного плана — уменьшение административных расходов и повышение эффективности государственного управления. Однако экономисты предупреждают, что возможности быстрой экономии в этой сфере ограничены.

Страутиньш приводит данные о структуре занятости: в 2025 году в Латвии насчитывалось в среднем 884 тысячи рабочих мест, из которых 239 тысяч приходились на сектор общего государственного управления. При этом около 60% рабочих мест этого сектора составляли образование, здравоохранение и социальный уход.

В учреждениях центрального государственного управления, согласно данным Министерства финансов, работают около 12 тысяч человек — примерно 5% занятых в секторе общего государственного управления. Это означает, что сокращение чиновничьего аппарата само по себе не обязательно обеспечит экономию в масштабах, предусмотренных правительственным планом.

Зоргенфрейя добавляет, что реорганизация государственных учреждений требует времени и первоначальных расходов.

Например, внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта может в будущем уменьшить административные затраты, но сначала государству придется инвестировать в разработку и внедрение таких систем.

Сокращение персонала также связано с дополнительными расходами, поскольку уволенным работникам потребуется время для переквалификации и поиска новой работы.

Придется ли повышать налоги?

Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что ситуация с государственными финансами развивается в неблагоприятном направлении и без мер по стабилизации бюджета не обойтись. В противном случае возможности государства поддерживать экономику во время будущих кризисов будут постепенно сокращаться.

При этом экономист не исключает, что полностью избежать повышения налогов не удастся. Однако, по его мнению, основные налоги могут остаться без изменений.

Гашпуйтис подчеркивает, что результат бюджетной экономии будет зависеть от конкретных решений правительства. Если сокращение расходов будет сопровождаться продуманными структурными реформами, в долгосрочной перспективе оно может способствовать более устойчивому экономическому росту.

Что предлагает правительство

Премьер-министр Андрис Кулбергс хочет к 2030 году вернуть государственные финансы к ситуации, сопоставимой с 2018 годом, когда реальный экономический рост Латвии составлял 4%.

Представленный им план предусматривает следующие объемы бюджетной экономии:

Год Планируемая экономия 2027 822 млн евро 2028 667 млн евро 2029 675 млн евро 2030 711 млн евро Всего 2,875 млрд евро

Еще одна цель правительства — увеличить число работающих в Латвии до 909 тысяч человек к 2030 году.

Это на 26 тысяч больше, чем в 2025 году.

По расчетам Кулбергса, такое увеличение занятости могло бы обеспечить государству дополнительно около 290 млн евро налоговых поступлений ежегодно.

Экономисты в целом согласны, что государственные расходы необходимо пересматривать. Однако они предупреждают: для успешной реформы важно не только определить сумму экономии, но и понять, какие расходы можно сократить без серьезного ущерба экономике и населению.