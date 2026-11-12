Государственная компания Latvijas dzelzceļš (LDz), некогда приносившая значительные доходы благодаря грузоперевозкам, становится все более серьезной нагрузкой на бюджет Латвии. В ближайшие четыре года государству может потребоваться почти 142 млн евро на компенсацию расходов, связанных с железнодорожной инфраструктурой. Главная причина — резкое сокращение грузопотока, который за десятилетие уменьшился более чем в девять раз.

Латвийская железная дорога, десятилетиями обеспечивавшая транзит грузов и доходы государственного бюджета, теперь сама нуждается в финансовой поддержке. Согласно прогнозам Министерства сообщения, в 2027–2030 годах отрицательное влияние Latvijas dzelzceļš на государственный бюджет составит 141,7 млн евро.

Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на доклад Министерства сообщения, подготовленный в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год.

Речь идет о средствах, которые государству потребуется направить на покрытие расходов по содержанию железнодорожной инфраструктуры.

При этом государство не обязано компенсировать все возможные убытки LDz. Финансовая поддержка касается именно инфраструктуры, которую необходимо содержать независимо от количества проходящих поездов.

Грузов стало в девять раз меньше

Основная причина ухудшения финансовой ситуации — стремительное сокращение железнодорожных грузоперевозок.

В 2015 году по латвийской железной дороге было перевезено 55,1 млн тонн грузов. В 2026 году, согласно прогнозу, этот показатель составит всего около 6 млн тонн. Таким образом, за одиннадцать лет объем перевозок сократился примерно на 89%.

Как сократились железнодорожные грузоперевозки в Латвии 2015 год 55,1 млн тонн 2026 год (прогноз) 6 млн тонн Сокращение грузоперевозок −89% Источник: Министерство сообщения Латвии. Данные за 2026 год — прогноз.

Падение грузопотока напрямую отражается на доходах железнодорожной компании.

В тарифы на перевозку грузов включена плата за использование инфраструктуры. Чем меньше грузов перевозится, тем меньше средств поступает на содержание путей и оборудования.

Однако расходы на обслуживание инфраструктуры не сокращаются пропорционально грузопотоку.

Почему железную дорогу приходится содержать даже без грузов

Latvijas dzelzceļš отвечает не только за грузоперевозки, но и за содержание общественной железнодорожной инфраструктуры. К ней относятся рельсовые пути, станции, железнодорожные переезды, системы сигнализации и контактные электрические сети.

Все эти объекты необходимо поддерживать в рабочем состоянии независимо от того, насколько интенсивно используются железнодорожные линии.

Когда грузопоток был высоким, значительную часть расходов удавалось покрывать за счет платежей перевозчиков. Теперь, когда объемы перевозок резко сократились, доходов от использования инфраструктуры недостаточно, и часть финансовой нагрузки переходит на государственный бюджет.

Сколько государство потратит в ближайшие четыре года

Согласно прогнозу Министерства сообщения, отрицательное фискальное влияние LDz на государственный бюджет будет увеличиваться до 2029 года, после чего немного снизится.

Год Нагрузка на бюджет 2027 30,813 млн € 2028 35,911 млн € 2029 37,775 млн € 2030 37,222 млн € Всего 141,721 млн €

В общей сложности за четыре года прогнозируется 141,721 млн евро отрицательного фискального влияния, или около 141,7 млн евро.

При этом еще в 2026 году LDz, как ожидается, сможет перечислить государству дивиденды в размере почти 173 тысяч евро.

Однако в последующие годы финансовая ситуация, согласно прогнозам министерства, будет ухудшаться.

От прибыльного транзита к бюджетным расходам

На протяжении многих лет железная дорога и связанные с ней латвийские порты играли важную роль в транзитной отрасли страны.

Большие объемы грузов позволяли получать доходы от перевозок и использования инфраструктуры, а также обеспечивали экономическую активность в портовом секторе.

Сокращение грузопотока изменило эту модель. Инфраструктура, рассчитанная на значительно более интенсивные перевозки, требует постоянных расходов, которые уже невозможно полностью покрывать за счет прежних источников дохода.

В результате железная дорога, ранее рассматривавшаяся как источник поступлений в государственный бюджет, становится получателем бюджетной поддержки.

Прогноз Министерства сообщения показывает, что в ближайшие четыре года эта нагрузка сохранится. При этом в представленном докладе, согласно публикации Latvijas Avīze, не приводится конкретного решения, которое позволило бы полностью устранить необходимость государственных компенсаций.