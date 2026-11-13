Государственное софинансирование железнодорожного проекта "Rail Baltica" могло бы составлять около 150 миллионов евро в год при условии получения финансирования Европейского союза из Инструмента соединения Европы (CEF), заявил министр финансов Марис Кучинскис ("Объединенный список", ОС), который в новом парламенте возглавит фракцию ОС.

Министр признал, что у Латвии есть проблемы с финансированием CEF, и это, пожалуй, самый тяжелый момент. "Еще при прежнем правительстве мы выслушали рекомендации, основанные на опыте других стран с железнодорожными линиями. Одна из главных рекомендаций была очень простой - если что-то строишь, то потом это нужно использовать. Они также советовали смотреть, сколько государство может себе позволить", - сказал Кучинскис.

В то же время министр заявил, что с существующим договором придется справляться - как с проектом в целом, так и с продвижением вперед. Министерство сообщения и Министерство финансов подсчитали, сколько государство может себе позволить - это 150 миллионов евро в год государственного софинансирования при условии получения финансирования CEF.

"Мы допускаем еще несколько десятков миллионов сверху, до 200 миллионов, потому что нужно финансировать и тех, кто курирует весь процесс. Больше мы не можем. Со стороны государства это было бы 15% софинансирования. В сумме получается около миллиарда в год. Подсчитывая, за какое время мы можем дойти до необходимой суммы, мы приходим к 2041 году, когда проект мог бы быть завершен", - сказал Кучинскис.

По его мнению, нужно либо увеличить поддержку, либо сказать, что для Латвии с полутора миллионами жителей и низкой плотностью населения этот проект просто слишком дорог.

"Мы не будем из-за этого повышать налоги. Мы также не можем забирать оставшиеся деньги европейских структурных фондов у дорог, школ и других инвестиций, чтобы завершить эту трассу. С этим вопросом премьер обращается к ответственным лицам в Брюсселе. Нельзя вынести то, что невозможно", - сказал Кучинскис.

На вопрос, как отреагируют эстонцы и литовцы, если Латвия вообще не будет строить "Rail Baltica", Кучинскис ответил, что "они, конечно, будут делать вид, что злятся, и скажут, что виновата Латвия, потому что мы посередине. Но придут ли они на помощь строить мост через Даугаву у Саласпилса? Это самое дорогое".

Кучинскис добавил, что в Эстонии ситуация похожая, плотность населения примерно такая же, однако Эстония как государство заняла меньше денег. "Если у нас допустимый резерв государственного долга составляет всего около 10%, то у эстонцев он намного больше. Хочу посмотреть, как Эстония будет занимать на этот проект и что об этом скажет общество", - сказал Кучинскис.

На вопрос, существует ли возможность не строить "Rail Baltica", если не будет европейского финансирования, Кучинскис ответил: "Если мы не можем себе этого позволить, есть возможность заморозить проект. Такая возможность есть".

По словам министра, проблема Латвии в том, что "мы начали не с того конца - со сваи, аэропорта и вокзала", и соседи, вероятно, будут упрекать Латвию в этом. В то же время Кучинскис отметил, что с этим проектом литовцы получают сообщение с Клайпедским портом, в то время как для эстонцев первой большой необходимостью был скоростной поезд до Пярну.

"Возможно, следовало оценить, не нужно ли было остановиться раньше. Когда я еще был премьером, экономические акценты были немного другими. Железная дорога казалась действительно перспективной и в определенной степени рентабельной. С белорусами и представителями Китая мы говорили о пути в Скандинавию. Речь шла о том, как грузы, идущие через Беларусь, здесь перегружались бы для дальнейшей перевозки по европейской железнодорожной линии. В этом и была экономическая соль", - сказал Кучинскис.

По словам министра, затем все рухнуло по независящим от Латвии причинам, и замысел стал неосуществим. "Я даже сомневаюсь, развивается ли китайский проект дальше. Я об этом не слышал. Мы остались без этой возможности, и я очень сомневаюсь, что одними лишь пассажирскими перевозками можно сделать проект рентабельным. Безопасность - да".

На вопрос, имеет ли он в виду военный аспект проекта, Кучинскис ответил, что с военной точки зрения гораздо важнее соединить полигоны и обеспечить к ним доступ. По его словам, военная составляющая - единственное, что сейчас следует рассматривать.