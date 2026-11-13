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Депутат не согласен с «диагнозом» от Кулбергса 0 46

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Шуваевс и Андрис Кулбергс

Андрис Шуваевс и Андрис Кулбергс (на заднем плане)

Парламентарий пояснил, что бюджетный дефицит может расти из-за расходов на оборону.

Депутат Сейма Андрис Шуваевс ("Прогрессивные") в интервью ТВ-24 не согласился с тем, что в стране кризис и нужно срочно экономить средства.

"Ни показатели ВВП и экономической активности, ни уровень инфляции и безработицы не свидетельствуют об экономическом кризисе. Поэтому я не соглашусь с тем "диагнозом", который поставил господин Кулбергс", - заявил парламентарий.

При этом он отметил, что превышение предельно допустимого бюджетного дефицита может произойти через 3-4 года, когда уже не будет действовать отступление от правил для расходов на оборону. "Эти расходы пока не имеют покрытия", - объяснил А. Шуваевс.

Иными словами, пока Латвия может выполнить свое обещание финансировать оборону в размере 5% только за счет кредитов, но эти расходы в пределах 1,5% от ВВП не входят, по решению Брюсселя, в общий бюджетный дефицит.

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#безработица #Латвия #инфляция #ВВП #оборона #экономика
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Эдуард Эльдаров
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