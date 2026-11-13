Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня примет участие в неофициальной встрече глав государств и правительств стран Европейского союза (ЕС) в столице Ирландии Дублине.

Планируется, что впервые лидеры стран ЕС проведут стратегическую дискуссию по вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Они обсудят, как использовать потенциал ИИ для повышения конкурентоспособности Европы, а также оценят его более широкое влияние на общество, безопасность и доверие.

Лидеры также обсудят последние события, связанные с агрессивной войной России против Украины.

Накануне Кулбергс посетил в Дублине саммит Европейского политического сообщества. Как мы уже писали, на встрече он заявил, что политики понимают необходимость укрепления безопасности, однако жители европейских стран не поддерживают выделение государственных средств на эти цели.