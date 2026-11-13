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Латвия готова идти на риск и... запретить транзит 3 425

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: зерно

зерно для транзита

ФОТО: Unsplash

В отношении транзита из РФ и РБ введут национальные санкции.

Сегодня МИД Латвии сообщил о том, что данное ведомство подготовило и внесло в правительство законопроект о прекращении транзита зерна из России и Белоруссии через нашу страну.

"Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими компетентными министерствами подготовило проект правил Кабинета министров и представило его премьеру. Законопроект "предусматривает запрет транзита зерна российского и белорусского происхождения через территорию Латвии. МИД предлагает ввести запрет с использованием механизма национальных санкций.

Еще месяц назад, 13 октября 2026 года, МИД дал оценку и представил Кабмину три возможных сценария действий по запрету транзита зерна. Один из них предполагал добиться запрета транзита на уровне Евросоюза, установив соответствующие санкции ЕС. Латвия активно продвигала этот вопрос на переговорах со структурами и странами Евросоюза на различных уровнях. Однако сейчас нет достаточной поддержки государств-членов ДЛЯ установления единого запрета на транзит уровня ЕС.

Поэтому Министерство иностранных дел подготовило национальное решение, а именно установление национальных санкций на основе интересов внешней политики и национальной безопасности Латвии. Механизм национальных санкций позволяет установить конкретные ограничения, при этом предусмотрев надзор за их соблюдением и ответственность за нарушения.

Важным преимуществом механизма национальных санкций является то, что он предусматривает не только установление конкретных запретов, но и четкую и уже существующую систему контроля и надзора за соблюдением санкций. Это позволяет компетентным органам следить за выполнением запрета, выявлять возможные нарушения и применять предусмотренную законодательством ответственность. Таким образом, установление национальных санкций обеспечило бы не только юридическую основу для запрета транзита зерна, но и практический механизм его эффективной реализации и контроля.

МИД осознает, что введение санкций связано с юридическими и экономическими рисками. Они включают в себя возможные судебные процессы по выполнению уже заключенных договоров, влияние на транспортно-логистическую отрасль, доходы государственного бюджета, а также необходимость обеспечения соответствия регулирования праву Евросоюза. В то же время, по оценке ведомства, эти риски управляемы и не считаются непреодолимым препятствием для введения запрета.

МИД продолжает работу и на уровне Евросоюза по содействию единому и скоординированному подходу к ограничению транзита зерна российского и белорусского происхождения. В то же время, учитывая результаты нынешних дискуссий и необходимость найти своевременное решение, министерство считает, что есть основания двигаться вперед с мерами национального уровня, соблюдая права ЕС", - в частности говорится в заявлении МИДа.

Документ предстоит принять уже новому правительству.

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#транзит #МИД #санкции #Латвия #зерно #национальная безопасность #Евросоюз #Россия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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