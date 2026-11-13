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ОС близок к соглашению с Нацобъединением по отдельным вопросам - Кучинскис 1 136

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
LETA
Изображение к статье: кучинскис

"Объединенный список" (ОС) близок к достижению соглашения с Национальным объединением по отдельным вопросам в процессе формирования нового правительства, заявил журналистам в пятницу после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем глава фракции ОС в Сейме Марис Кучинскис.

Он отметил, что на переговорах с президентом обсуждалось сотрудничество политических сил в Сейме, законопроекты, которые предстоит рассмотреть, и то, как организовать работу парламента.

В качестве одного из вопросов, по которому партиям еще предстоит договориться, Кучинскис упомянул Закон о портах, который уже долгое время находится в центре политических дискуссий. Также обсуждалось, какие законопроекты новое политическое сотрудничество могло бы перенять, а какие продвигать дальше.

В свою очередь, вопрос о Стамбульской конвенции сейчас не является приоритетным. "Это не кажется вопросом высокого уровня, есть другие вопросы. Это не первоочередной вопрос, чтобы к нему возвращаться", - сказал политик.

Кучинскис также подчеркнул, что президент государства во время переговоров не давал никаких рекомендаций относительно министров или их кандидатов.

В то же время президент подчеркнул необходимость обеспечить стабильную основу при формировании нового правительства, чтобы оно могло функционировать и осуществлять намеченные реформы, сказал Кучинскис.

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#реформы #парламент #нацобъединение #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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