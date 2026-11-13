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«Пока еще не наступила безнадега...» - депутат предупреждает о ситуации с госбюджетом Латвии 1 191

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гунтарс Витолс

Гунтарс Витолс

Парламентарий даже может отказаться от депутатского мандата, если...

Новый депутат Сейма, экономист Гунтарс Витолс (Объединенный список) в социальной сети X решил продолжить тему, начатую премьером и однопартийцем Кулбергсом. А именно - о финансовой ситуации и сокращении льгот.

"О финансовой ситуации в государстве без истерики.

Прошло несколько лет с тех пор, как я тоже поднял тему бюджетного тупика. Но только сейчас наконец удалось достучаться до общественности.

И эксперты говорят да, так оно и есть. Та необычная/небывалая вещь, что у нас есть время исправить ситуацию до того, как в госфинансах наступит безнадега и «как же опять так».

Всем, кто еще не понял. О том, что нужно идти на курсы. Что надо перестать ныть о том, что теперь мне положено из чужих денег - где мое пособие, почему колбаса в магазине такая дорогая, почему государство не наливает мне горючее даром и почему мне все положено просто так", - высказался депутат и в полемическом запале назвал своих оппонентов коммунистами.

Далее разгореченный политик даже признался, что обдумывает, а не отказаться ли ему от депутатского мандата, если дальше все скатится в сторону "деструктивного большевизма".

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#льготы #Сейм #депутаты #социальные сети #коммунизм #политика
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Эдуард Эльдаров
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