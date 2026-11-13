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Разделить и прикрыть - пытаются отказаться от одной из бюджетных кормушек 0 249

Политика
Дата публикации: 13.11.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Пачки евро
ФОТО: LETA

Фонд интеграции общества (ФИО) уже давно находится в центре внимания. Министерство культуры предлагает существенно реорганизовать его, в том числе передать управление рядом программ другим учреждениям. Кабинет министров на этой неделе отложил рассмотрение документа - это должно делать новое правительство.

Причина - возражения многих организаций против планируемых изменений, например, передачи управления Фондом поддержки СМИ Национальному совету электронных СМИ (НСЭСМИ).

Ссылаясь на отчет Государственного контроля, Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список" еще в прошлом году предложили реорганизовать ФИО, в том числе ликвидировать администрацию, а программы передать министерствам в соответствии с их компетенцией. Контролеры пришли к выводу, что разработка и реализация политики сплоченного общества под руководством Министерства культуры не является целенаправленной, ей не хватает четкого планирования, координации и конкретных достижимых показателей. Нет и полной информации об использовании финансирования.

Что касается распределения программ, то министр культуры допускает передачу управления фондом поддержки СМИ в ведение НСЭСМИ, а фонда неправительственных организаций и программ их софинансирования - в ведение Государственной канцелярии. Программа изучения латышского языка для мигрантов и членов их семей может быть передана Министерству образования и науки, программа поддержки меньшинств и социальной сплоченности - Министерству культуры, а программа "Дружественное для семей самоуправление" - Министерству умного управления и регионального развития.

Вопрос о передаче других программ ФИО другим учреждениям или сохранении их под надзором ФИО должен быть рассмотрен министром культуры. Ему также предстоит рассмотреть необходимость изменения названия ФИО с учетом тематического содержания администрируемых программ.

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#министерство культуры #нсэсми #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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