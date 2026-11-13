Вполне вероятно, что Латвия встретит государственный праздник 18 ноября с новым правительством. Из-за поездки на саммит ЕС в Дублин Андрис Кулбергс обещает объявить состав коалиции в субботу или воскресенье.

Если не случится ничего непредвиденного, новый премьер «сообразит на двоих» — коалиция будет состоять из Объединённого списка (41 мандат в Сейме) и Национального объединения (10 мандатов), что обеспечит большинство в парламенте.

Имена министров Кулбергс, судя по всему, обнародует в понедельник. Само же правительство может быть утверждено Сеймом во вторник, 17 ноября.

Третий лишний

Итак, почему же в итоге Кулбергс решил пойти на такую модель коалиции?

Да, если бы он взял в правительство третьего партнёра — «Новое единство», то, во-первых, это усложнило бы процесс принятия решений и проведения реформ (нужно было бы договариваться сразу с тремя партиями), а во-вторых, Кулбергс и Ко явно не нашли бы понимания у избирателей. Ведь значительная часть населения голосовала за Кулбергса и Объединённый список в надежде на перемены и против 17-летнего господства «Нового единства».

Что же касается «Прогрессивных», то они идеологически чужды Кулбергсу и его однопартийцам. К тому же Национальное объединение не согласилось бы работать с «Прогрессивными» в одном правительстве.

А как же «Латвия на первом месте» (ЛПВ)? Национальному объединению было бы проблематично работать с этой партиейв одном правительстве, да и самой ЛПВ было бы непросто находиться в правительстве с тем же Домбравой на посту главы МВД. К тому же и сам Кулбергс до выборов успел нарисовать массу красных линий и тем самым сузил себе возможности для манёвра.

Резерв голосов для реформ

Однако ЛПВ заявила о готовности поддержать курс Кулбергса на перемены, сокращение административных расходов и прекращение «жизни взаймы», то есть дальнейшего наращивания госдолга. При условии, что в правительстве не будет «Нового единства» и партии «Прогрессивные».

Таким образом, при принятии тех или иных решений — к примеру, по бюджету — Кулбергс может рассчитывать на голоса партии «Латвия на первом месте». Подобный «резерв» голосов премьеру нужен как воздух, ведь минимальным большинством в 51 голос невозможно обеспечить контроль над всеми комиссиями парламента. К тому же стоит кому-то из депутатов правящей коалиции заболеть или улететь в командировку — и… у правительства уже нет большинства в Сейме.

Зато работать в коалиции всего из двух политических сил намного легче, чем в коалиции с тремя и более партнёрами.

Испытание бюджетом

Первым испытанием и проверкой на прочность станет принятие бюджета на 2027 год. Кулбергс, как известно, намерен провести радикальное сокращение расходов, которое затронет и самих политиков: будет заморожен рост зарплат депутатов и министров, сокращён размер дотаций партиям, урезаны фонды премирования и отпускных выплат в госуправлении…

На повестке дня — и десятки реформ, которые, вполне вероятно, встретят неоднозначную реакцию. При этом ясно одно: дополнительных средств на ту или иную отрасль — например, на образование и медицину — не будет, а значит, протесты неизбежны.

Однако не будем забегать вперёд и дождёмся для начала обнародования имён министров. По слухам, львиная доля министерских постов достанется представителям Объединённого списка. Национальное объединение получит не более четырёх министерских портфелей.

Судя по всему, в правительстве будут два беспартийных министра-профессионала: Райвис Мелнис продолжит руководить Министерством обороны, а МИД возглавит кто-то из карьерных дипломатов.

Бывало и дольше

Если правительство на следующей неделе и впрямь будет сформировано, Кулбергса трудно будет упрекнуть в затягивании процесса.

Дольше всего правительство формировалось после выборов в 13-й Сейм в 2018 году. Первое правительство Кариньша получило мандат доверия парламента лишь через 109 дней после выборов!

Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает первое правительство Шкеле — оно было утверждено через 81 день после выборов в 6-й Сейм в 1995 году.

И на третьем месте — второе правительство Кариньша, которое получило мандат доверия парламента через 74 дня после выборов 2022 года.

Если всё пойдёт по плану, правительство Кулбергса будет утверждено Сеймом на 45–47-й день после выборов.